Fórmula E terá tecnologia de recarga rápida que pode vir para carros de rua

A demora para carregar é um dos grandes entraves para a popularização dos carros elétricos, mas a Fórmula E promete uma revolução. A categoria lançou o Pit Boost, uma parada durante as corridas — semelhante ao pit stop da Fórmula 1 — que aumentará a energia disponível em 10% (3,85 kWh) em apenas 30 segundos. E a promessa é que essa nova tecnologia chegue também às ruas e carros convencionais.

A solução para a mobilidade hoje passa por uma maior autonomia e também por recarregar carro mais rapidamente. Tecnologias como essa [Pit Boost] estão ajudando para a adoção da eletrificação da mobilidade para o futuro. Alberto Longo, Cofundador e Diretor do Campeonato da Fórmula E

Ainda há muita evolução possível na infraestrutura para recarregar carros. Meus agradecimentos a essas tecnologias, que estão dando um passo à frente para a implementação de uma tecnologia que está muito além [das demais]. Pablo Martino, Diretor Diretor do Campeonato da Fórmula E para a FIA

Segundo Alberto, essa tecnologia começou a ser desenvolvida há mais de 3 anos e deve trazer ainda mais emoção para as corridas. Isso porque as equipes terão que adequar suas estratégias à parada para reabastecer.

É uma grande inovação para a Fórmula E. Nós sempre buscamos coisas novas para deixar a corrida mais emocionante. Isso [Pit Boost] vai ter um grande efeito sobre as estratégias das equipes.[...] Vai criar um risco à corrida, e as equipes usarão essa energia de diferentes formas e momentos. Alberto Longo

Como o Pit Boost vai funcionar

Será obrigatório para todos os pilotos nas corridas designadas. A janela para a realização do Pit Bost será determinada pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e comunicado às equipes 21 dias antes de cada corrida.

Os pilotos de mesma equipe não poderão realizar o Pit Boost de forma simultânea. A recarga será feita por até três integrantes da equipe de box, sendo um deles designado apenas para liberar o carro.

O pit stop contará com um tempo de parada total de 34 segundos. O tempo de recarga será de 30 segundos e os pilotos terão permissão para abastecer quando a bateria do carro tiver entre 60% e 40% de carga.

Em caso de rodada dupla, o Pit Boost acontecerá apenas em uma das corridas. O E-Prix de Jeddah, por exemplo, contará com duas corridas, uma no dia 14 de fevereiro (sexta-feira), e outra no dia 15 (sábado).

Dois equipamentos extras estarão disponíveis nas garagens de cada equipe. Eles poderão ser utilizados em caso de falha dos equipamentos.

O Pit Boost não afeta o 'modo de ataque', que segue liberado para utilização a partir da segunda volta. Pilotos e equipes serão os responsáveis por decidir qual será o melhor momento para usar ambos os elementos.

O Pit Boost foi testado em três eventos e será reavaliado após a estreia no E-Prix de Jeddad. A Fórmula E já considera a implementação em mais corridas da Temporada 11, bem como ampliação do uso na Temporada 12.

Muito lento?

O pit stop da Fórmula E será bem mais lento do que o da Fórmula 1. Na principal categoria do automobilismo, uma parada que supere a casa dos três segundos é considerada lenta.

O recorde da Formula 1, por exemplo, é de apenas 1,8 segundos. A marca aconteceu no GP do Qatar de 2023, em troca de pneus de Lando Norris, da McLarren.

A agilidade, porém, não é a prioridade da Fórmula E neste momento. A categoria destacou o cuidado com a segurança para a realização da recarga.