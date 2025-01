Campeão da Champions treina na Amazônia e entra para o exército francês

Do UOL, em São Paulo

O ex-atacante Florent Malouda ingressou na reserva da Legião Estrangeira do exército francês aos 44 anos.

O que aconteceu

O ex-jogador, campeão da Liga dos Campeões de 2012, virou oficial da reserva cidadã do 3º Regimento de Infantaria Estrangeira da França, especialista em ações na selva. O órgão militar divulgou que ele vai "compartilhar e transmitir os valores em compromisso com a juventude guianense" junto da legião.

Natural da Guiana Francesa, Malouda retornou à sua região e realizou um treinamento na Amazônia. Recentemente, ele compartilhou registros de sua participação em um curso da legião estrangeira, tendo recebido certificado. Como reservista, ele pode ser convocado pelo 3º REI, que é sediado em Kourou, na Guiana Francesa, e combate o garimpo ilegal na área, entre outras atividades.

Florent Malouda entrou para a Legião Estrangeira do exército francês Imagem: Reprodução/Instagram/fmalouda

Ao passar pela Amazônia em meu território natal, pude acompanhar uma iniciação durante curso do 3º Regimento de Infantaria Estrangeira no Centro de Treinamento Floresta Equatorial. Obrigado por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipe diante ds adversidades, que são essenciais no esporte de alto nível.

Florent Malouda

O 3º REI recebe Florent Malouda em sua reserva cidadã, na condição de oficial. Depois de uma carreira excepcional no futebol internacional, faz questão de compartilhar e transmitir os valores de compromisso com a juventude guianense ao lado dos legionários.

3º REI do Exército francês

Carreira de Malouda

O ex-atacante foi ainda nas categorias de base para a França, onde completou sua formação profissional. Foi revelado pelo LB Chateauroux, defendeu o Guingamp e se destacou pelo Lyon, sendo multicampeão nacional, antes de sair do país.

Malouda se juntou ao Chelsea em 2007 e participou da conquista da Champions de 2011/12. Também foi campeão inglês e da Copa da Inglaterra pelos Blues.

Ele encerrou a carreira em 2018, após atuar no futebol de Luxemburgo. Também passou por times da Turquia, Índia e Egito antes de pendurar as chuteiras.

Disputou duas Copas do Mundo com a seleção frances (2006 e 2010). Atuou em 80 partidas e marcou nove gols com os Les Bleus.