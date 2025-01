Fifa define base do Fluminense no Mundial de Clubes; veja

A Fifa definiu nesta quinta-feira a base do Fluminense no Mundial de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos. O Tricolor Carioca ficará na cidade de Colúmbia, na Carolina do Sul, durante a competição.

O grupo utilizará as instalações da Universidade da Carolina do Sul para os treinamentos. Com base em critérios técnicos e de logística, o local foi elegido por representantes do clube após visita a outras sete bases disponibilizadas pela Fifa. O complexo foi utilizado pelo Liverpool, da Inglaterra, durante sua pré-temporada em 2024.

De acordo com o Fluminense, o local possui uma estrutura exclusiva ao futebol, com academia completa, quatro vestiários, sala de fisioterapia, espaço de recuperação com crioterapia, auditório, área de convivência e estrutura de apoio. Os locais são integrados ao campo de treino e não necessitam de grandes deslocamentos.

Outro ponto positivo é a proximidade da cidade-sede com os locais dos primeiros jogos do Fluminense na competição. Na fase de grupos, a equipe terá dois jogos em Nova York e um em Miami. Além disso, a universidade fica a menos de dez minutos do hotel em que a delegação se hospedará e a 18 do aeroporto.

O Tricolor Carioca é cabeça de chave do Grupo F, que também conta com Borussia Dortmund, da Alemanha, adversário da estreia, Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

A estreia contra o time alemão está marcada para o dia 17 de junho, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York. O Mundial começa no dia 15 do mesmo mês e termina em 13 de julho, data prevista da final.