Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em força máxima contra o Guarani

A escalação do São Paulo para o duelo desta quinta-feira, contra o Guarani, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, está definida. Para o primeiro compromisso do Tricolor em sua casa na temporada, o técnico Luis Zubeldía decidiu apostar em força máxima.

No amistoso contra o Flamengo, pela FC Series, nos EUA, o São Paulo já havia entrado em campo com o time, em tese, "ideal". Nesta quinta-feira, entretanto, há uma mudança: Luciano começa como titular, deixando Ferreira no banco.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.

Esse será o único jogo do São Paulo contando com seus principais nomes em campo antes do clássico contra o Corinthians, que acontece no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. Por isso, a partida contra o Guarani será uma espécie de teste para Oscar, Lucas, Calleri e companhia.

O São Paulo estreou no Campeonato Paulista com um empate sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, jogo em que contou com um time completamente alternativo e garotos do time sub-20 completando o elenco, enquanto a maioria dos profissionais ainda estava nos EUA, em pré-temporada.

A primeira rodada, que seria contra a Inter de Limeira, teve de ser adiada para fevereiro, já que o elenco são-paulino não teria como regressar da Flórida no meio da pré-temporada para disputar o Campeonato Paulista. Já na segunda rodada não teve jeito. Nove jogadores tiveram de retornar ao Brasil mais cedo para reforçar o Tricolor no Estadual.