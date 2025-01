'Ego de Abel me dá calafrios; é apenas um bom técnico', detona Arnaldo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, exagerou na alfinetada a Claudinho, inflando o próprio ego mais uma vez, avaliou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, nesta quinta (23).

O meia-atacante que estava no Zenit esteve perto de reforçar o Palmeiras, mas desistiu do negócio após receber uma proposta do Qatar.

O ego do Abel, quando ele fala dessas situações de conduta, me dá calafrio. [...] Ele não está, ele é apenas um bom técnico, o melhor técnico do futebol brasileiro. Quando ele entra nessas questões morais, como ele falou, me causa urticária.

Arnaldo Ribeiro

