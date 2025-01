DM do Corinthians: Garro avança em recuperação, e Hugo Souza deve retornar contra o São Paulo

O Corinthians tem boas notícias quanto à recuperação de jogadores importantes do elenco. O meia Rodrigo Garro, que desde a temporada passada vem sentindo um desconforto no joelho, avançou no tratamento e, segundo a comissão técnica, não deve demorar para voltar aos gramados. Já o goleiro Hugo Souza deve fazer seu retorno no clássico contra o São Paulo, no domingo.

"Rodrigo (Garro) está bem, já voltou ao campo, é importante. Não é nada grave, mas precisa de um tempo de recuperação. É um desgaste. Falar de dia (do retorno) é difícil, mas não falta muito, é a última etapa de sua recuperação. Falta muito pouco, voltou a correr, em breve teremos Rodrigo com a gente", disse o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva após a vitória sobre o Água Santa, na última quarta-feira.

No último dia 10, o Corinthians informou que Garro está tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O jogador chegou a fazer partidas "no sacrifício" em 2024 por conta da contusão, o que fez com que ele ganhasse moral internamente. Com a virada do ano, porém, chegou-se a um consenso no CT Joaquim Grava de que o meia só deveria voltar a atuar se estivesse 100% fisicamente, o que ainda não é o caso.

Por mais que a situação de Garro não preocupe à comissão, o atleta não deve ser relacionado para a partida contra o São Paulo, no próximo domingo. A tendência é que Igor Coronado ou Memphis Depay ocupe a posição de meia centralizado atrás da dupla de ataque.

Hugo Souza

O caso do goleiro Hugo Souza é diferente. O goleiro voltou a treinar no gramado no CT Joaquim Grava após se recuperar de amigdalite e, portanto, deve fazer sua estreia na temporada diante do Tricolor.

O arqueiro sequer foi relacionado para os três primeiros jogos do Corinthians no Estadual, gerando assim espaço para Matheus Donelli.

Um dos protagonistas da temporada de 2024, Hugo foi adquirido em definitivo pelo Corinthians e assinou contrato até final de 2029.

Dúvidas

Outros jogadores são considerados dúvidas para o clássico, como o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Maycon. O primeiro teve um problema quanto ao controle de carga neste início de temporada e por isso não vem sendo relacionado. O beque não está lesionado, mas tampouco tem presença garantida no Majestoso.

Já Maycon vem treinando com o grupo depois de se recuperar de uma lesão de ligamento no joelho, mas a comissão tem adotado cautela quanto ao seu retorno. Tendo como base a previsão inicial do clube, de que o jogador estaria disponível no final de janeiro, o camisa 7 pode pintar na lista de relacionados para o clássico.

Para duelo contra o São Paulo, a tendência é que o técnico Ramón Díaz leve a campo o que tem de melhor à disposição, já que preservou diversos titulares na vitória contra o Água Santa, em Itaquera. O Timão não vence o rival há cinco compromissos, somando todas as competições.