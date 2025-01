Dívidas e exames médicos explicam atraso no anúncio de Tiquinho no Santos

O Santos encontra dificuldade para poder anunciar Tiquinho Soares como reforço.

O que aconteceu

O Santos corre para ter Tiquinho à disposição, mas se vê sem o controle total da situação.

O acordo é complexo pois envolve a ida de Jair ao Botafogo. E o zagueiro está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano na Venezuela.

O Peixe, diante do impasse, pensa em comprar Tiquinho em uma negociação independente, mesmo que a ida de Jair possa ser desfeita.

O clube carioca quer fazer exames minuciosos em Jair por conta do histórico de cirurgia no joelho. A preferência do Botafogo é pelos testes dentro de sua estrutura no Rio de Janeiro após a disputa da competição, até pelo risco de lesão durante o torneio.

O problema é que o Sul-Americano vai até o dia 16 de fevereiro se o Brasil for à final. E não há tempo hábil entre um jogo e outro para Jair sair, fazer os exames e voltar para a Venezuela.

Outros dois problemas envolvem as finanças do Botafogo, que enfrenta dívidas próprias e serve como "ponte" para o também endividado Lyon de John Textor.

O Santos pediu garantias financeiras ao Botafogo para vender Jair e entende que está seguro nessa questão. O Peixe aceitou vender o defensor por 12 milhões de euros fixos (R$ 73,8 mi), além de 2 milhões de euros (R$ 12,3 mi) e a chegada em definitivo de Tiquinho.

Por fim, o clube carioca precisa pagar um débito antigo com Tiquinho Soares. O centroavante gostaria de receber esse dinheiro antes de rescindir com o Botafogo.

O Peixe espera superar todos esses obstáculos para anunciar Tiquinho nos próximos dias. O centroavante de 34 anos treina bem e está ansioso para a estreia.

