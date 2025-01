Destaque no início do Paulistão, Naves festeja chances como titular do Palmeiras

O zagueiro Naves tem sido um dos principais destaques do Palmeiras no início desta temporada. Titular em duas das primeiras três partidas da equipe no Campeonato Paulista, o defensor celebrou as oportunidades e valorizou a sequência de jogos.

"Neste início de temporada, a comissão tomou a decisão de rodar o elenco, e isso é muito bom não só para mim, mas para todo o grupo receber oportunidade. Iniciar o ano jogando é muito bom. E também me sinto muito feliz por estar atuando depois de um tempo sem ter uma sequência. Agora espero aproveitar as oportunidades e seguir trabalhando firme", afirmou o atleta de 22 anos.

Revelado na base do Verdão, Naves perdeu espaço no segundo semestre da última temporada. Porém, com a venda de Vitor Reis para o Manchester City, da Inglaterra, pretende voltar a ser utilizado com frequência por Abel Ferreira.

O jogador voltou a ser titular do Alviverde na última quarta-feira, na vitória de virada sobre o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 1. Ele já havia aparecido entre os onze iniciais do duelo com a Portuguesa, na estreia do Estadual. O zagueiro analisou o clássico diante do Peixe e celebrou o resultado.

"Foi um jogo muito bom. O primeiro clássico do ano e de muitos que ainda estão por vir. Graças a Deus, saímos com os três pontos. No primeiro tempo, faltou algo a mais, acertar no último terço, finalizar mais. Mas, no segundo tempo, voltamos melhor e conseguimos a virada", avaliou o defensor, que projeta uma sequência dura para a equipe no Paulistão.

"É um pouco do que está por vir na temporada, mas já começamos a preparação para o jogo de sábado e vamos continuar trabalhando para sair com os três pontos também", finalizou.

Com a vitória no clássico, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice-colocado. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão no terceiro e quarto lugar da chave, respectivamente.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Novorizontino, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Arena Barueri a partir das 20h30 (de Brasília).