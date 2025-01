De virada, Minas derrota Brasília na Superliga feminina de vôlei e se aproxima do líder Praia Clube

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Minas recebeu o Brasília no Minas Tênis Clube, venceu por 3 sets a 2 (22/25, 18/25, 30/28, 25/20 e 15/10) e se aproximou do Praia Clube, líder da competição.

Com o triunfo, o Minas chegou aos 33 pontos, na segunda colocação da tabela, e diminuiu para dois sua diferença de somados em relação ao Praia Clube, líder do torneio, que tem 35. Já o Brasília, com a derrota, alcançou os 12 pontos, na oitava posição.

Kisy foi a atleta destaque do lado do Minas, com 26 pontos marcados, enquanto Clara Machado anotou 20 para o Brasília.

O Minas volta às quadras na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), quando visita o Maringá. No mesmo dia, mas às 19h30, o Brasília recebe o Mackenzie. Ambos os duelos serão válidos pela 15ª rodada da Superliga feminina de vôlei.

O primeiro set foi vencido pelo Brasília, que foi mais eficiente nos saques e garantiu a primeira etapa pelo placar de 25 a 22. No segundo set, o Brasília manteve tal constância, dominou o Minas e venceu novamente, desta vez por uma vantagem maior, de 25 a 18.

No terceiro set, etapa mais equilibrada do jogo, o Minas se recuperou, equilibrou a partida e diminuiu ao triunfar por 30 a 28. Já no quarto set, o Minas se impôs e, com uma diferença de cinco pontos (25 a 20), levou a disputa para o quinto e último set.

No tie-break, o Minas saiu em desvantagem e o placar chegou a ficar 9 a 5 para o Brasília. No entanto, a equipe mineira reagiu e, de virada, triunfou por 15 a 10.