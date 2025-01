Com o triunfo contra o Água Santa, Corinthians iguala sua maior sequência de vitórias no século XXI

O Corinthians alcançou uma marca importante na noite da última quarta-feira, ao vencer o Água Santa por 2 a 1, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão igualou sua maior sequência de resultados positivos no século XXI, com 10.

A equipe alvinegra havia conseguido esse feito apenas uma vez no século, segundo levantamento do Meu Timão. Na temporada de 2001, somando jogos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o Corinthians alcançou 10 vitórias seguidas.

Já a sequência atual leva em conta Campeonato Brasileiro (2024) e o Estadual (2025). A equipe comandada por Ramón triunfou nos últimos sete compromissos da liga nacional e nos três primeiros do Paulista.

A última derrota do Corinthians ocorreu no dia 31 de outubro, contra o Racing-ARG, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o time brasileiro perdeu por 2 a 1, de virada, e se despediu da competição.

Contra o Água Santa, na última quarta, a equipe comandada por Ramón Díaz abriu o placar com Alex Santana e ampliou com João Pedro Tchoca, ainda no primeiro tempo. Já pelo Netuno, Netinho foi às redes, também na etapa inicial.

Com o triunfo, o Corinthians subiu para a liderança geral do Estadual e manteve a primeira posição do grupo A, com nove pontos, três a mais em relação ao segundo colocado Mirassol, que ainda joga na rodada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o São Paulo, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. Caso leve a melhor diante do rival fora de casa, o Timão consolidará a maior sequência de vitórias do clube no século XXI.

Veja a atual sequência de vitórias do Corinthians:

4/11/24 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)



9/11/24 - Vitória 1 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro)



20/11/24 - Corinthians 2 x 1 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)



24/11/24 - Corinthians 3 x 1 Vasco (Campeonato Brasileiro)



30/11/24 - Criciúma 2 x 4 Corinthians (Campeonato Brasileiro)



3/12/24 - Corinthians 3 x 0 Bahia (Campeonato Brasileiro)



8/12/24 - Grêmio 0 x 3 Corinthians (Campeonato Brasileiro)



16/1/25 - Red Bull Bragantino 1 x 2 Corinthians (Campeonato Paulista)



19/1/25 - Corinthians 2 x 1 Velo Clube (Campeonato Paulista)



22/1/25 - Corinthians 2 x 1 Água Santa (Campeonato Paulista)