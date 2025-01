Com dois de Cano, Fluminense bate a Portuguesa-RJ e desencanta no Carioca

O Fluminense enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Com o time principal, o Tricolor venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Estadual. Keno e Cano (2x) marcaram para o Tricolor, enquanto Romarinho descontou para a Lusa.

O Flu usou a força máxima pela primeira vez no torneio. O técnico Mano Menezes, inclusive, promoveu a estreia de Hércules, um dos reforços da temporada. Anteriormente, com time alternativo, o Fluminense empatou com o Sampaio Corrêa, perdeu para o Volta Redonda e empatou com o Maricá.

Com a primeira vitória, o Tricolor agora tem cinco pontos e ocupa a sexta colocação do Campeonato Carioca. Já a Portuguesa-RJ, com seis unidades, está na quarta colocação.

O Fluminense volta a campo neste domingo, às 16h30 (de Brasília), contra o Madureira, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela quinta rodada do Carioca. Já a Portuguesa-RJ vai encarar o Vasco, no domingo, às 21h, em São Januário.

O jogo

A primeira chance foi da Portuguesa-RJ. Após boa trama, Lohan fez o pivô para Lucas Mota. Ele chutou com estilo. Fábio voou e fez grande defesa. A bola entraria no ângulo. O Fluminense respondeu de forma fatal. Aos dez minutos, Serna cruzou da direita e Keno finalizou de primeira. Bruno aceitou. A bola era defensável: 1 a 0 para o Flu.

Aos 26 minutos, Fábio apareceu bem de novo. O goleiro do Fluminense conseguiu abafar Lohan e fez boa defesa. Quatro minutos depois, Samuel Xavier foi derrubado na área, e o árbitro assinalou o pênalti. Cano bateu e fez 2 a 0. O Flu quase fez o terceiro aos 33 minutos. Martinelli ficou com a sobra e soltou uma bomba, mas Bruno fez uma grande defesa e salvou a Portuguesa-RJ.

A Lusa diminuiu aos 37 minutos após uma boa trama. Lohan, com o peito, ajeitou para Joãozinho pela esquerda da área. Ele bateu e encontrou Romarinho no meio, que completou e marcou para a Portuguesa-RJ. Os donos da casa quase empataram aos 43 minutos. Após chute cruzado, Joãozinho desviou, mas Fábio salvou. O Flu, assim, foi para o intervalo em vantagem.

2º tempo

Na etapa final, aos oito minutos, Joãozinho avançou bem, mas demorou a finalizar e se enrolou, desperdiçando um bom lance. Aos 11, após contra-ataque, Keno achou Serna na área, mas ele tentou cruzar e foi travado. O Fluminense fez o terceiro aos 13 minutos. Após cruzamento de Serna pela direita, Bruno falhou e deu rebote. Cano aproveitou e fez 3 a 1. Um minuto depois, Mano Menezes colocou Canobbio e Kauã Elias. Saíram Keno e Cano, respectivamente.

O ritmo do jogo caiu. O Fluminense voltou a assustar apenas na reta final. Aos 44, Kauã Elias parou no goleiro Bruno. Na sequência, Bernal, outra alteração de Mano, obrigou o goleiro a fazer nova defesa. Riquelme, mais um que entrou no 2º tempo, arriscou de fora da área, mas parou em intervenção de Bruno. Após cobrança de escanteio, Canobbio, aos 49, acertou a trave. Depois, aos 51, Gabriel Fuentes cobrou falta e acertou o travessão.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA 1X3 FLUMINENSE

Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 23/01/2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



Cartão amarelo: Anderson Rosa, Kaike, Thomás Kayck e Wellington Cézar (Portuguesa) e Martinelli e Riquelme (Fluminense)



Cartão vermelho: nenhum

Gols:



Portuguesa: Romarinho, aos 37? do 1ºT



Fluminense: Keno, aos 10? do 1ºT, e Cano, aos 32? do 1ºT e aos 13? do 2ºT

PORTUGUESA: Bruno; Lucas Mota (Joazi), Ian Carlo, Thomás Kayck (Iran) e Kaike (Marcus Vinícius); Wellington Cézar, João Paulo, Anderson Rosa e Romarinho (Elicley); Joãozinho (Lucas Santos) e Lohan.



Técnico: Douglas Ferreira.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli (Facundo Bernal), Hércules e Lima (Isaque); Serna (Riquelme), Keno (Canobbio) e Cano (Kauã Elias).



Técnico: Mano Menezes.