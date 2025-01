Chegada de Pedro ao Flamengo completa cinco anos; confira números do atacante

Nesta quinta-feira, a chegada de Pedro ao Flamengo completa cinco anos. No dia 23 de janeiro de 2020, o Rubro-Negro anunciava a contratação do atacante, que se tornou um dos principais jogadores do elenco.

Revelado pelo Fluminense, rival do Flamengo, Pedro defendia a Fiorentina, da Itália, na época. Inicialmente, o atacante firmou vínculo de empréstimo de um ano com o clube carioca.

Em sua primeira temporada pelo Mengão, o jogador de 27 anos marcou 23 gols e deu três assistências em 54 jogos e conquistou a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. No final de 2020, o Flamengo contratou o atacante em definitivo.

No ano seguinte, Pedro voltou a conquistar a Supercopa do Brasil e o Carioca pelo Flamengo. O atleta participou de 46 jogos, marcou 18 gols e distribuiu sete assistências.

Sua melhor fase no Rubro-Negro, até o momento, aconteceu em 2022, ano em que colocou 31 bolas na redes e anotou sete assistências em 60 partidas. O atleta foi campeão da Libertadores, competição na qual terminou como artilheiro, e da Copa do Brasil. Após a temporada, foi eleito o Rei da América pelo jornal El País.

? Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro ??? 23/01/2020 - Há 5 anos, o MENGÃO anunciava a contratação do artilheiro reverência, Pedro! São 5 anos de muitos gols (137 em 265 jogos) e títulos (10)! Com o Manto Sagrado, o ídolo conquistou 3 Cariocas, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do... pic.twitter.com/jBvHPBM1nT ? Flamengo (@Flamengo) January 23, 2025

Em 2023, o atacante assumiu a camisa nove, que era de Gabigol. Apesar de não ter levantado títulos naquele ano, Pedro fez sua temporada mais artilheira pelo Flamengo, com 33 gols em 60 jogos.

Em setembro de 2024, Pedro lidou com uma grave lesão no joelho esquerdo e desfalcou a equipe na reta final da temporada. Mesmo assim, o atacante foi o artilheiro do Flamengo no ano, com 30 gols em 43 aparições. No ano passado, ele foi campeão do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil.

O camisa nove rubro-negro segue se recuperando da contusão e ainda não entrou em campo na atual temporada. Ao todo, ele soma 265 jogos, 137 gols e dez títulos pelo Flamengo.