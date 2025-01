Caixinha cita posições carentes do Santos e fala sobre demora para anunciar Tiquinho e Barreal

O técnico Pedro Caixinha não escondeu a necessidade do Santos de contratar novos jogadores ainda nesta janela de transferências. Após a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o português apontou as posições que entende ser carentes no elenco.

"No meio-campo temos praticamente três jogadores. E depois precisamos avaliar a posição de 9. Começamos com o Luca de 17 anos, sentiu muito. Ele é muito mais que aquilo. O Wendel também a espera de muito mais, mas não nos deu essa garantia. Temos as posições claras. Extremos, no meio-campo e na parte central do ataque", disse.

Até o momento, o Alvinegro Praiano anunciou quatro peças para 2025. São elas: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy e o meia Thaciano.

O clube também já se acertou com o meia Álavaro Barreal e o atacante Tiquinho Soares. Os dois, porém, ainda não foram anunciados.

Caixinha falou sobre a dupla e ainda deu a entender que mais um centroavante deve pintar na Vila Belmiro. A diretoria conversa com o Chelsea para repatriar, por empréstimo, Deivid Washington.

"Falei do centroavante, temos o Tiquinho e podemos ter mais uma ou duas peças. Um dessa função e um que pode fazer por dentro e por fora. Esperamos que isso aconteça. Há questões burocráticas que nos ultrapassam na questão do Tiquinho. Não temos o controle. Trabalhamos nisso todos os dias, o jogador quer participar", comentou.

"O Álvaro (Barreal) foi submetido a uma cirurgia dupla de hérnia inguinal. Faltam mais uns 10 dias para trabalhar com o grupo. Está no final da recuperação. Quando isso acontecer, será uma opção para jogar por fora e faz todo triângulo pela esquerda. O conhecimento que temos dele, intensidade, garra argentina. Faz três funções", finalizou.

O Santos volta a campo no próximo sábado, quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está em segundo do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro e visita o São Paulo nesta quinta-feira. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.