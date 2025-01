Grêmio não sai do zero com o Brasil-RS e decepciona na estreia do Gaúcho

O Grêmio estreou com empate no Campeonato Gaúcho e ficou no 0 a 0, nesta quarta-feira (21), contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

Em partida marcada pelos duelos individuais e pouca criatividade, prevaleceram as defesas. O Imortal, com time titular, foi quem mais tentou, mas não conseguiu superar a boa marcação do Brasil em Pelotas, ficando no empate sem gols.

Nenhum gol marcado, 7 cartões amarelos distribuídos: um bom resumo da estreia em Pelotas. Jogo pegado, com oportunidades de ambos os lados, mas muitas faltas e pouca efetividade.

Com a igualdade no placar na estreia, Grêmio e Brasil somam um ponto. Enquanto o Tricolor ocupa a segunda posição do Grupo A, o Xavante dorme na terceira colocação do Grupo C, podendo amargar a lanterna em caso de empate com gols ou vitória do Monsoon nesta quinta-feira, contra o Caxias.

Com o resultado, o Grêmio manteve a escrita de não perder para o Brasil de Pelotas desde 2015. Desde então, foram 14 jogos, com 10 vitórias gremistas e agora 4 empates.

A partida no Estádio Bento Freitas marcou a estreia de Gustavo Quinteros no comando técnico do Grêmio. Nascido na Argentina e naturalizado boliviano, Quinteros tem 59 anos e completa em 2025 seu vigésimo ano de carreira, com expressivos 13 títulos nacionais e destaque para o Campeonato Argentino, conquistado em 2024 à frente do Vélez Sarsfield.

Quinteros e a torcida gremista vivem a expectativa do anúncio de reforços para fortalecer o elenco. A contratação mais adiantada é a do goleiro Tiago Volpi, que já se despediu do Toluca, do México. No Brasil, Volpi passou por Figueirense e São Paulo.

Em 2025, o Grêmio busca conquistar seu oitavo título seguido no Gauchão, repetindo feito do arquirrival Internacional, octacampeão entre 1969 e 1976. Além disso, em caso de título, o Imortal se aproximaria ainda mais do Colorado no histórico geral de títulos. Até 2024, o Inter conquistou 45 taças, contra 43 do Tricolor. O Brasil, por sua vez, é bicampeão gaúcho.

O Grêmio volta a campo pelo estadual no domingo (26), contra o Caxias, em sua Arena. Já o Brasil volta a jogar em casa, no sábado (25), contra o Guarany de Bagé.

Como foi o jogo

Muito faltoso e com pouca criatividade, o primeiro tempo foi de equilíbrio em Pelotas. Se o Grêmio tinha a bola e tentava criar, sem tanto sucesso, os donos da casa reagiam e tinham até mais volume.

A principal chance de gol dos primeiros 45 minutos foi gremista, com Aravena. O chileno recebeu na área e teve ótima chance de tirar o zero do placar, mas foi impedido por Wellington Santana, que fez difícil defesa. O Brasil reagiu e chegou a ter oportunidades, mas sem tanto perigo para o gol defendido por Gabriel Grando.

Na etapa final, o cenário seguiu o mesmo: Grêmio tomando iniciativa, Brasil se defendendo bem e todo atrás da linha da bola, dificultando a criação gremista e travando o jogo com frequência.

As emoções passaram a acontecer pouco após os 10 minutos, quando o VAR chamou o árbitro para analisar possível expulsão de Mayco Felix, centroavante da equipe da casa, por solada no zagueiro Rodrigo Ely, substituído alguns minutos depois. A autoridade no apito, porém, optou por manter o cartão amarelo aplicado em campo.

Pouco após a chamada do VAR e a decisão do árbitro de manter 11 contra 11, o Grêmio conseguiu construir boa jogada pela esquerda e chegar com perigo, acertando a trave, mas o bandeira sinalizou impedimento.

Do meio para o fim do segundo tempo, o Grêmio aumentou a pressão, mas seguiu sem grande criatividade, com poucas construções pelo chão e muita dificuldade para furar as linhas do Xavante, que diminuiu suas investidas no ataque. Passou a ficar mais claro que, para o Brasil, o empate estaria de bom tamanho.

Ainda assim, pouco antes dos 40 minutos, o Brasil teve grande oportunidade, dentro da área, mas acabou desperdiçando.

O árbitro até tentou corrigir as constantes interrupções do jogo com faltas, cartões e substituições, dando 11 minutos de acréscimo, mas pouco aconteceu no período. A única grande chance na reta final foi do Brasil, com Moisés, em boa jogada individual, mas ele jogou por cima do gol.

O Grêmio reagiu e insistiu até o fim em busca do gol vitória, sem o mesmo perigo. Empate justo, no somatório dos 90 minutos de pouco brilho de lado a lado.