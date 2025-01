Arnaldo: Expectativa por Neymar cresce a cada insucesso do Santos

Os tropeços do Santos fazem com que o torcedor coloque ainda mais esperanças no retorno de Neymar para a Vila Belmiro, opinou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, nesta quinta (23).

Na opinião do colunista, no entanto, Neymar sozinho não resolverá todos os problemas da equipe alvinegra.

[A expectativa pela volta de Neymar] cresce a cada insucesso do time. É como se a volta do Neymar pudesse rapidamente mudar o status do Santos completamente. Mas, além do Neymar, não virão Suárez e Messi para mudar o Santos rapidamente de patamar. Vai ser o Guilherme com o Neymar, o Soteldo com o Neymar, em um primeiro momento.

Arnaldo Ribeiro

