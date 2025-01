Após deixar o Santos, Paulo Bracks é anunciado como novo CSO de futebol do Atlético-MG

Nesta quinta-feira, através de nota oficial, o Atlético-MG anunciou a contratação de Paulo Bracks para o cargo de CSO (Chief Sports Officer) de futebol do clube mineiro.

À frente desta posição, ele será responsável por todo o departamento de futebol do Galo, inclusive categorias de base e time feminino. O profissional de 43 anos será anunciado pelo Atlético-MG nesta sexta-feira, por meio de uma coletiva de imprensa.

? O Galo comunica a chegada de Paulo Bracks para ocupar o cargo de CSO (Chief Sports Officer) do Clube, sendo o responsável pelo comando de todo o departamento de futebol do Atlético, incluindo profissional, categorias de base e time feminino. O profissional chega para a função... pic.twitter.com/dl8Bayr2AN ? Atlético (@Atletico) January 23, 2025

Paulo Bracks iniciou sua carreira em 2018, quando comandava as categorias de base do América-MG. No ano seguinte, subiu ao futebol profissional e participou da melhor campanha da história do Coelho na Copa do Brasil (semifinal).

Em 2020, deixou o clube mineiro e se juntou ao Internacional, onde permaneceu por três temporadas. Durante este período, o Colorado alcançou o vice-campeonato brasileiro de 2020 e concluiu a maior venda de um atleta na sua história. Se trata da transferência de Yuri Alberto junto ao Zenit, por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões, na cotação atual).

Na temporada de 2023, foi contratado pela SAF do Vasco e desempenhou um papel importante em busca do retorno à elite do Campeonato Brasileiro, missão que teve novamente no ano seguinte (2024), mas com o Santos, ainda na Série B. Ambas as equipes retornaram à Série A.