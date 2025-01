Apesar de maus resultados, técnico do Botafogo descarta retorno antecipado do elenco principal

Atuando com um time alternativo para dar descanso ao elenco principal, o Botafogo tem sofrido no Campeonato Carioca. O Fogão acumula três derrotas em quatro jogos na competição até aqui. Apesar dos maus resultados, o técnico Carlos Leiria descartou um retorno antecipado dos principais jogadores do Glorioso.

"Isso não passa pela nossa cabeça, de mudar nada do que está sendo planejado. O que passa é uma cobrança interna para que consigamos ter um melhor desempenho e que essas atuações possam nos levar a resultados positivos dentro do Carioca", analisou o treinador, após a derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Volta Redonda.

Na temporada passada, o Botafogo venceu a Copa Libertadores e, assim, foi disputar a Copa Intercontinental da Fifa em Doha, no Catar. Desta forma, o elenco alvinegro teve um grande desgaste com viagens, atuando em outro continente enquanto outros times da Série A já estavam de férias.

Como forma de descansar o elenco, o Botafogo fez um planejamento para que os principais jogadores do clube voltam a campo apenas na sexta rodada do Campeonato Carioca, no clássico contra o Fluminense. Enquanto isso, outros atletas ganham minutagem, como o volante Patrick de Paula, que perdeu um pênalti e foi vaiado pela torcida. O técnico Carlos Leiria saiu em defesa do jogador.

"Tenho cobrado algumas ações de opção de passe para que a bola chegue mais vezes nele. É um jogador que tem se empenhado muito no cotidiano, tem treinado muito. Ficou um longo tempo fora. Então, eu peço a ele que sempre tenha confiança para jogar. Passo essa confiança para o Patrick", disse Leiria.

O Botafogo volta a campo neste domingo em casa contra o Bangu, às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.