Allan, do Flamengo, é acusado por ex-mulher de invasão de residência

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ex-mulher do volante Allan, do Flamengo, Jordana Holleben acusa o jogador de ter invadido a casa em que ela e os filhos moram em condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O atleta alega que queria apenas ver as crianças.

O que aconteceu

Os policiais foram apurar a denúncia de que havia uma briga com violência física contra a mulher em ambiente familiar. O fato aconteceu por volta das 14h. A informação foi dada inicialmente pelo Extra.

Jordana relatou aos PMs que o ex-marido "entrou na residência, a empurrou e retirou as crianças, sem combinar com ela previamente, e as levou com ele". Os filhos de Allan com a mulher têm idades de 6 anos e 2 anos.

Allan alegou aos policiais que foi buscar os filhos para tomar sorvete no condomínio. Ele foi abordado e contou a versão dele. Segundo os PMs, as crianças estavam muito abaladas, choraram e o jogador não foi levado para a delegacia.

Assim que chegou ao Ninho do Urubu, Allan foi chamado pelo Flamengo para elucidar o episódio, como ouviu o UOL. Ele relatou que estava com saudade dos filhos e a ex-mulher o impediu de vê-los. O volante afirma estar em dia com os compromissos financeiros e acredita que a motivação para o fato é porque Jordana quer mais dinheiro. Ele estaria com dificuldades de encontrar as crianças e garante não ter havido violência física.

Allan gravou um vídeo que mostra o ocorrido a partir do momento em que chega na casa da ex-mulher. Ela impede a entrada dele, que diz também ser dono da casa. Em uma imagem que circula pelas redes sociais dos dois, o jogador diz que estava tentando pegar o celular de volta após ela o derrubar das mãos dele.

O Flamengo treinou nesta quinta às 17h, no Ninho do Urubu. A atividade seria às 16h, mas foi adiada em uma hora por conta do forte calor. Allan participou.

A PM alega que Jordana optou por não seguir para a delegacia. "A Assessoria de Imprensa da SEPM que, nesta quinta-feira (23/1), equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para checar o que seria uma ocorrência de violência contra a mulher na Rua Pedro Teixeira. No local, os policiais localizaram as partes. A solicitante optou por não proceder à delegacia naquele momento", diz a nota.

A assessoria de Allan divulgou uma nota dizendo que o jogador não invadiu a casa. Além disso, nega violência física.

A nota publicada [pelo Extra] diz que, de acordo com a denúncia realizada pela ex-esposa, houve invasão da casa/domicílio em que ela está residindo com os filhos do casal. A informação não é procedente, a partir do momento que o imóvel é de propriedade do atleta. Ou seja, por direito adquirido, possui acesso, sem qualquer proibição, à mesma. Além disso, a nota cita violência física contra a ex-esposa na denúncia realizada. Não houve qualquer situação relacionada à questão, inclusive com provas de vídeo, caso sejam necessárias. Por algumas tentativas, o atleta solicitou à ex esposa visitar os filhos e as mesmas não foram respondidas. Motivo pelo qual, ele foi até seu imóvel para visitar as crianças, único motivo da presença no local.

O UOL entrou em contato com o clube e Jordana Hollaben. O Flamengo está atento ao assunto, mas não vai se posicionar neste momento. A influenciadora não retornou.