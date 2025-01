Abel justifica cobrança a Flaco e cita necessidade de "desafiar" atacante do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira voltou a falar sobre a má fase do atacante Flaco López após a vitória do Palmeiras sobre o Santos, por 2 a 1, na última quarta-feira. O treinador justificou as cobranças públicas feitas ao argentino e contou como pretende ajudá-lo a retomar a boa forma.

No último sábado, após o empate do Verdão com o Noroeste, em Bauru, Abel admitiu que Flaco está devendo. O português, no entanto, tem um bom motivo para pegar no pé do jogador.

Segundo Abel, Flaco é um atleta que precisa ser frequentemente desafiado, às vezes até publicamente, para performar dentro de campo.

O técnico também desmentiu boatos de que não gosta do atacante. Ele afirmou que deu aval para a diretoria alviverde contratá-lo em 2022 e, inclusive, revelou que barrou a saída do argentino.

"Ao contrário dos que falam que eu não gosto do Flaco, fui eu que pedi ele e não o deixei sair. Dei o aval para a diretoria buscá-lo. Minha função é ajudá-los, não criticá-los. Se tiver que desafiá-los publicamente, farei isso. Mas tenho uma ótima relação com todos. Gosto do Flaco, é um jogador que precisa ser desafiado, tem que andar com a corda sempre esticada. Teve que fazer uma recuperação nas férias, teve um problema no nariz e perdeu um pouco de massa. Coloco em campo aqueles que entendo ser o melhor. Minha função é escolher os jogadores, e eles devem estar preparados", afirmou.

Enquanto tenta recuperar o alto nível, Flaco López vê um garoto da base 'roubar' sua vaga no time titular. Trata-se de Thalys. O jovem já marcou dois gols em três jogos nesta temporada e, atualmente, é o preferido de Abel para a posição.

Com o triunfo no clássico, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice-colocado. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão no terceiro e quarto lugar da chave, respectivamente.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Novorizontino, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Arena Barueri a partir das 20h30 (de Brasília).