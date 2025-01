Abel elogia consistência do Palmeiras e manda recado a Claudinho: "Queremos os que queiram vir"

O técnico Abel Ferreira teceu elogios ao desempenho do Palmeiras após a vitória de virada sobre o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O treinador analisou o primeiro clássico da temporada e destacou a consistência do time alviverde em campo.

O português acredita que faltou "agressividade" à equipe no primeiro tempo da partida. Ele, porém, viu evolução na etapa final. Abel ainda disse que o rival teve uma "pontinha de sorte" para sair na frente do placar.

"Começamos o jogo de forma dinâmica, mas não conseguimos ser agressivos no último terço. Faltou chutar mais, cruzar... Foi isso que melhoramos da primeira para a segunda parte. O primeiro gol do Santos foi na sorte, em alguns jogos isso facilita muito, ter uma pontinha de sorte. Não há outra explicação, às vezes é a nosso favor e às vezes é contra. Fomos muito consistentes, o que faltava era essa agressividade no último terço. Isso que faltou na primeira parte e melhoramos na segunda", avaliou o comandante.

O técnico foi questionado sobre reforços e, especificamente, sobre o caso Claudinho. O ex-jogador do Zenit tinha um acordo encaminhado para defender o Alviverde, mas desistiu de última hora e decidiu se transferir ao Al-Sadd, do Catar.

Abel valorizou o "caráter" do seu elenco e mandou um recado a Claudinho. Ele elogiou a postura da presidente do clube, Leila Pereira, de expor a situação e disse que deseja atletas que "queiram jogar no Palmeiras".

"Os jogadores que tenho são os que eu conto. Quero que continue sendo essa grupo de homens, de caráter, seja contra quem for. Que sempre joguem para ganhar. Sei o esforço da nossa presidente, às vezes acontece esse tipo de situação que a presidente fez bem em expor. Queremos jogadores que queiram estar aqui. Sabemos o quão difícil é trazer jogadores, conseguimos trazer dois. Agora vamos esperar que façam o trabalho, com toda a dedicação da nossa direção. Vamos ver como será o Paulista, há os jogadores que potencializamos. Todos sabemos que queremos contratar para três posições", declarou.

"Eu não preciso falar nada, a presidente deixou tudo muito claro. Queremos jogadores que queiram vir. Não é a primeira vez que isso acontece. Às vezes falo que não é jogador, mas sim o homem que joga. Nós queremos homens de caráter, que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Sobre todo o resto, nossa presidente foi muito clara. Ela foi muito bem. Queremos jogadores que queiram vir. Para os que não quiserem vir, desejo toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras", concluiu.

Com o triunfo no clássico, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice-colocado. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão no terceiro e quarto lugar da chave, respectivamente.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Novorizontino, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 20h30 (de Brasília).