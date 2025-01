Presidente do Zenit nega acerto com o Palmeiras por Claudinho

O presidente do Zenit (RUS), Alexander Medvedev, negou que tivesse um acerto com o Palmeiras para vender o meia Claudinho. Ele afirmou que "estava em negociações" com o clube paulista e confirmou a ida do brasileiro para o Al Sadd, do Qatar.

Nós não tínhamos um acordo [para vender Claudinho] com o estimado Palmeiras. Estávamos em negociações com eles e com outro time brasileiro, assim como com a equipe do Qatar. Alexander Medvedev, presidente do Zenit, à ESPN

No final das contas, a oferta do Al Sadd foi a melhor tanto para o Zenit quanto para o jogador [Claudinho], que tomou a decisão de se juntar ao Al Sadd.

O Palmeiras pagaria 17 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) para ter Claudinho. Até o momento, o clube paulista anunciou dois reforços: os atacantes Paulinho e Facundo Torres.

Leila falou em acordo com o Zenit

A presidente do Palmeiras afirmou que "nós entramos em acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou a nossa proposta". A declaração foi ao site ge.

Segundo a mandatária, o atacante teria afirmado em mais de uma oportunidade que reforçaria o clube paulista. Leila Pereira relatou ter conversado com Claudinho por telefone, onde o atleta teria afirmado que não queria jogar no Qatar. De acordo com ela, as partes estavam na parte final da negociação, a troca de minutas contratuais.

Fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. [...] Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao ge

* Com informações da Agência Estado