Vasco x Madureira: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

Após três rodadas atuando com um time alternativo, o Vasco da Gama vai estrear seus principais jogadores e o técnico Fábio Carille no Campeonato Carioca. Pela quarta rodada da competição, o time encara o Madureira, na Arena Amazônia, em Manaus, na noite desta quinta-feira. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: o jogo será transmitido pela Band (TV aberta), Premiere (Pay-per-view), além de VascoTV e Canal GOAT (ambos no YouTube).

Com empates diante de Nova Iguaçu, Bangu e Boavista, o Vasco soma três pontos e aparece na nona posição na tabela de classificação. O adversário, por sua vez, é o quinto colocado com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota no retrospecto.

Além do novo treinador para a temporada 2025, o Vasco relacionou para esta partida quatro dos cinco reforços contratados. São eles o goleiro Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Tchê Tchê. Maurício Lemos, o último a se juntar ao grupo, ficou de fora e permaneceu no Rio de Janeiro.

No Madureira, o técnico Daniel Neri terá os desfalques do zagueiro Marcão e do lateral esquerdo Evandro, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA



VASCO X MADUREIRA

Local: Arena Amazônia, em Manaus (AM)



Data: Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Júlio César de Oliveira



Assistentes: Danilo Oliveira da Silva e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão



VAR: Grazianni Maciel Rocha

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henriue, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti



Técnico: Fábio Carille

MADUREIRA: Mota, Celsinho, Jean, Arthur e Caio Felipe; Matheus Lira, Wagninho, Marcelo, Marquinho Carioca e Renato Henrique; Minho



Técnico: Daniel Neri