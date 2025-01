Udinese encaminha contratação do zagueiro Valentín Gómez, antigo alvo do Cruzeiro

O zagueiro argentino Valentín Gómez deve deixar o Vélez Sarsfield nesta janela de transferências. O jogador de 21 anos negociou com o Cruzeiro nos últimos dias, mas após falta de acordo entre a equipe argentina e a mineira, o clube italiano Udinese deve contratá-lo.

No início de 2025, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, dava a contratação como certa, mas o negócio melou após o Vélez aumentar sua pedida pelo zagueiro.

Com apenas 21 anos, Valentín Gómez foi peça fundamental no esquema do Vélez Sarsfield. No time titular desde 2022, o zagueiro atuou 110 vezes e se tornou capitão da equipe, levantando a taça do Campeonato Argentino de 2024. No mesmo torneio, o atleta teve uma média de 9,4 ações defensivas por jogo, segundo o Sofascore.

? Valentín Gómez foi o sub-23 com a maior Nota da Liga Profesional 2024! ??? ?? 22 jogos

? 207 ações defensivas (9.4 /j!)

? 35 desarmes (1.6 /j)

? 69 duelos aéreos ganhos (3.1 /j)

? 64% eficiência nos duelos (!)

? 13 faltas cometidas (0.59 /j)

? 0 erros defensivos graves... pic.twitter.com/aFZCdCvQ8N ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 2, 2025

Valentín saiu por menos do que a sua multa rescisória, de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões). Porém, o Vélez conseguiu manter 10% do passe do jogador.

Com contrato válido até o meio de 2026, Valentín Gómez chega para jogar na Udinese. Buscando um espaço na Seleção Argentina, o zagueiro se junta ao 10º colocado do Campeonato Italiano.