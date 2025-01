Tuma Jr. nega golpe em impeachment de Augusto Melo: 'Totalmente legal'

O processo de impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, ocorre dentro da legalidade e não é golpe, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Jr., em entrevista exclusiva ao De Primeira.

A Justiça já falou três vezes sobre esse procedimento e disse que ele é legal, que ele teve sua tramitação absolutamente dentro do estatuto, que todos os direitos foram preservados, inclusive o da ampla defesa, e que é um processo totalmente legal.

Não tem golpe, não existe nenhum tipo de golpe. Golpe é tentar tomar o poder sem estar embasado numa regra estatutária, sem ter o legítimo direito do voto.

Romeu Tuma Jr.

Segundo Romeu Tuma Jr., que conduz o processo de impeachment como presidente do Conselho, o discurso de que Augusto Melo é alvo de golpe é meramente político.

Ele ressaltou que a Justiça validou mais de uma vez o rito do impeachment, que está previsto no estatuto do Corinthians.

Eu atribuo isso a um discurso político que é natural num processo, as pessoas se defendem como querem, a mobilização da opinião pública é importante na disputa de quem está sofrendo um processo de impeachment, de destituição. Mas a gente sabe também que o processo é regrado pelo estatuto.

Essas colocações são mais políticas do que técnicas. Esse caso já foi levado à Justiça mais de uma vez, nós já tivemos três questionamentos, e todas as vezes a Justiça deu validação a todo rito que foi feito, a todo procedimento conduzido no Conselho Deliberativo.

Romeu Tuma Jr.



O conselheiro acrescentou que a denúncia apresentada contra Augusto Melo é administrativa e partiu de ex-aliados que fizeram parte da gestão do presidente, e não da oposição.

Além do que, e aí eu falo por suposição porque nós temos uma votação do Conselho que vai deliberar ou não o afastamento do presidente, a destituição pelo Conselho é temporária, quem vai decidir de fato a destituição ou não dele é a Assembleia Geral dos Sócios. Se acontecer isso, quem assume é o vice-presidente que foi eleito pelos mesmos sócios que apoiaram o presidente. Não é que vem um grupo de oposição.

Esse processo de denúncias foi feito pelo pessoal da própria gestão, pessoas que estavam junto com o presidente, que foram eleitas com o presidente. Não foram denunciantes da oposição. Isso é importante porque a Justiça já validou e eu jamais permitiria qualquer procedimento fora do estatuto.

Romeu Tuma Jr.

Tuma Jr: 'Impeachment não julga crime, e sim prejuízo ao Corinthians'

Romeu Tuma Jr. explicou que o processo de impeachment do presidente Augusto Melo é baseado em denúncia administrativa — e não na investigação criminal do caso Vai de Bet.

O processo administrativo interno do Corinthians não investiga crime, ele investiga a questão se o Corinthians foi prejudicado.

Se a resposta for sim, a pessoa tem que ser destituída. Se for não, não é destituída. Se houve crime ou não, é um problema da polícia e da Justiça.

Romeu Tuma Jr.

Segundo o presidente do Conselho, o rito do impeachment de Augusto Melo segue o estatuto do Corinthians e corre independentemente da investigação aberta pela Polícia Civil.

O tempo da Justiça penal é diferente, nós não temos e nem devemos esperar a ação da polícia para fazer alguma coisa reativa. Toda ação judicial pode demorar 20 anos. Você imagina alguém cometer crime e você ter que esperar em última instância para punir, todos os presidentes poderiam cometer crime.

Quem comete crime em ação transitada e julgada, não pode ser candidato a presidente e nem a conselheiro. Outra coisa é apurar infração interna administrativa prevista no estatuto. É disso que se trata.

Romeu Tuma Jr.

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: