Treinador explica impasse sobre futuro de Charles Do Bronx no UFC

Com o objetivo de conseguir uma nova oportunidade de disputar o cinturão peso-leve (70 kg) do UFC em 2025, Charles Do Bronx vive um impasse em relação ao seu futuro neste momento. Isso porque seu próximo passo na principal liga de MMA do mundo depende do que o atual campeão da categoria, Islam Makhachev, vai decidir sobre a sequência do seu reinado. Enquanto isso, o lutador paulista aguarda e analisa um possível 'plano B', como seu treinador adianta.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Diego Lima - líder da Chute Boxe São Paulo - explicou o pensamento por trás da equipe que comanda a carreira do ex-campeão peso-leve do UFC diante do provável impasse sobre seu futuro imediato. Assim como o próprio Charles já havia antecipado, o treinador reforçou que o plano traçado, até este momento, para o próximo compromisso do paulista no octógono mais famoso do mundo envolve apenas duas opções: uma disputa pelo título até 70 kg do Ultimate contra Islam Makhachev em junho ou uma superluta contra Max Holloway, valendo o cinturão simbólico 'BMF' (lutador mais durão), também no meio do ano.

Portanto, de acordo com o treinador principal do lutador brasileiro, tudo depende de quando Islam pretende colocar seu cinturão peso-leve novamente em jogo. Caso o russo opte por descansar e só voltar a lutar em outubro, em um provável card sediado em Abu Dhabi (EAU), Charles está disposto a arriscar uma possível prioridade pelo 'title shot' da divisão para evitar o longo período de inatividade, que chegaria a quase um ano, já que seu último combate ocorreu em novembro de 2024.

"O que o Charles não quer? Ficar um ano sem lutar. É muito tempo. O Charles está com 35 anos de idade, ele não tem tempo a perder, ele quer muito o cinturão novamente, muito mesmo. Agora, a gente depende muito do Makhachev. Se o Makhachev for lutar só em outubro, o Charles não quer ficar parado até outubro. Então, aí a gente teria outra possibilidade que, na minha cabeça e na do Charles, só existe uma: BMF, Max Holloway. Na nossa cabeça não existe outra possibilidade a não ser essas duas lutas. Se o Makhachev puder lutar em junho na International Fight Week, para nós é o mundo perfeito. É o que a gente quer. Agora, se o Makhachev for lutar só no final do ano, nós gostaríamos de fazer mais uma luta, para o Charles não ficar por um ano parado. Então, a gente está realmente nesse impasse. Temos que esperar para ver o que o Makhachev vai conversar com o UFC, quando ele vai lutar, se vai ser em junho ou em outubro. Aí sim começam as nossas negociações também", ponderou Diego Lima.

Otimismo

E, aparentemente, o otimismo em relação ao 'plano A' de Charles Do Bronx reina entre a equipe do paulista. Mesmo que Makhachev seja, frequentemente, 'guardado' pelo UFC para o card numerado da empresa sediado anualmente em Abu Dhabi, Diego Lima se apega ao histórico mais recente para acreditar que o russo pode voltar a lutar antes.

Além de ter acabado de entrar em ação, ao defender seu título contra Renato Moicano no UFC 311, no último sábado (18), o campeão russo não fez parte do evento de Abu Dhabi na temporada passada. Na verdade, a única apresentação de Makhachev em 2024 ocorreu em junho, quando derrotou Dustin Poirier na edição 302 - o que aumenta a confiança de Lima.

"Eu não enxergo um terceiro cenário (diferente dessas duas possibilidades), acho que ele só aconteceria se fosse muito importante para a empresa (UFC). Falando em porcentagem, eu acredito que seria muito mais uma luta contra o Makhachev. Acredito, sim, que o Makhachev lutaria na metade do ano como ele fez no ano passado. Acho que ele não precisaria esperar até outubro. Talvez poderiam colocar o (Khamzat) Chimaev em outubro em Abu Dhabi. Então, meu palpite, eu acredito que a gente poderia estar bem perto de uma luta entre Charles e Makhachev em junho, na International Fight Week. Acho uma luta mais provável do que a própria luta do Holloway", concluiu o treinador.

Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking peso-leve do Ultimate, Charles Do Bronx busca uma nova oportunidade de vingar a derrota para Islam Makhachev em 2022 e recuperar o trono da categoria. A seu favor está o fato do armênio Arman Tsarukyan - número 1 do ranking - ter, ao que tudo indica, perdido a prioridade pelo próximo 'title shot' da divisão após se retirar da disputa contra o campeão russo que aconteceria no último sábado, no UFC 311, na véspera do evento, devido a uma lesão nas costas. Assim, o paulista surge como um dos favoritos à vaga de desafiante.