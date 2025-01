Transmissão ao vivo de Santos x Palmeiras: veja onde assistir

Santos e Palmeiras medem forças hoje (22), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming) transmite. Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O Alviverde é o segundo colocado do Grupo D, com quatro pontos. O Peixe também somou quatro pontos e está na segunda posição no Grupo B.

O Palmeiras empatou com o Noroeste em 1 a 1. O Verdão havia vencido a Portuguesa na estreia.

O Santos também empatou na rodada anterior, atuando contra a Ponte Preta. Na estreia, o Peixe bateu o Mirassol por 2 a 1.

Santos x Palmeiras -- Paulistão 2025