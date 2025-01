Top 10 cita Durinho como rival ideal, mas abre as portas para luta com Carlos Prates

Dois lutadores brasileiros estão na mira de Geoff Neal, top 10 do meio-médio (77 kg) do UFC, que não luta desde outubro do ano passado, quando derrotou outro atleta tupiniquim, Rafael dos Anjos. Em entrevista ao canal do Youtube 'Middle Easy', o americano citou o veterano Gilbert Durinho como seu principal alvo neste momento, mas também abriu as portas para uma luta contra o promissor Carlos Prates.

De acordo com o atleta norte-americano, sua preferência por Durinho se deve ao fato do brasileiro estar posicionado acima dele no ranking dos meio-médios do UFC. Por outro lado, Neal reconhece que a dificuldade em encontrar um novo adversário para seu próximo compromisso na liga pode levá-lo a aceitar um duelo contra Prates, que, apesar de estar abaixo dele no top 15, conta com o 'hype' dos fãs e especialistas.

"(Prates) não me interessa só porque eu quero lutar para cima no ranking. Mas do jeito que as coisas estão e como a divisão está, a única pessoa que faria sentido para lutar na minha frente no ranking provavelmente é Gilbert (Durinho). Não vejo ninguém mais querendo me enfrentar ou eles estão tipo: 'eu acabei de ganhar minha última luta'. E minha última luta foi contra alguém que não está sequer ranqueado na nossa divisão. Então, é difícil, mas Gilbert é minha luta ideal, mas se não tiver jeito, eu luto com Carlos também. Abril, eu quero enfrentar qualquer um desses caras", afirmou Neal.

Brasileiros vivem momentos diferentes

Durinho, ex-desafiante ao título da divisão, vive um momento difícil na companhia. Em suas últimas lutas, o atleta natural de Niterói (RJ) sofreu três derrotas consecutivas, para Belal Muhammad, Jack Della Maddalena e Sean Brady, respectivamente. Por conta do retrospecto negativo nos confrontos mais recentes, o meio-médio brasileiro perdeu posições no ranking da categoria e hoje ocupa o 8º lugar, dois postos acima de Neal.

Por sua vez, Carlos Prates está em plena ascensão no Ultimate e é visto por muitos como um futuro top da divisão até 77 kg. Desde sua estreia, em fevereiro do ano passado, o lutador da equipe 'Fighting Nerds' soma quatro vitórias seguidas, todas por nocaute e com direito a bônus de performance. O rápido sucesso do paulista no octógono mais famoso do mundo o colocou no top 15 da categoria, onde já aparece na 13ª colocação.