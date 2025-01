Sinner supera De Minaur pela 10ª vez e volta à semi no Australian Open

Dez jogos, dez vitórias. É com esse retrospecto que o número 1 do mundo, Jannik Sinner, sai da Rod Laver Arena nesta quarta-feira, após superar Alex de Minaur (#8) por 6/3, 6/2 e 6/1. Como nos nove encontros anteriores com o australiano, Sinner mostrou mais poder de fogo, comandou a maioria dos ralis e deu pouquíssimas chances ao oponente. Com isso, o atual campeão do Australian Open está de volta às semifinais do torneio.

A caminhada do italiano para defender seu título em Melbourne terá pela frente na sexta-feira o americano Ben Shelton (#20), que avançou ao fazer 6/4, 7/5, 4/6 e 7/6(4) sobre o italiano Lorenzo Sonego (#55), que foi quem eliminou o brasileiro João Fonseca na segunda rodada.

Em números

Sinner não perde de um top 10 há nove partidas. Desde que foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz na final do ATP 500 de Pequim, em setembro do ano passado, Sinner soma seguidas vitórias sobre Novak Djokovic, Daniil Medvedev (2x), Taylor Fritz (2x), Alex de Minaur (3x) e Casper Ruud.

Nos dez encontros com De Minaur, Sinner perdeu apenas um set. Foi no ATP de Sofia em 2020, o segundo jogo entre eles. De lá para cá, o máximo que o australiano conseguiu foi forçar um tie-break no Australian Open de 2022.

Contra Shelton, seu oponente na semifinais, Sinner leva uma vantagem de 4 a 1 no histórico de confrontos diretos. O americano venceu o primeiro jogo entre eles, no Masters de Xangai de 2023, mas não venceu um set sequer depois disso.

