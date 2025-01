São Paulo x Guarani: veja onde assistir ao duelo pela 3ª rodada do Paulista

O São Paulo recebe o Guarani nesta quinta-feira, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido por TNT (TV por assinatura) e Max (Streaming), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

O duelo será o segundo do Tricolor no Estadual. Na última segunda-feira, a equipe, recheada de garotos da base, empatou sem gols com o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Para o duelo contra o Guarani, o técnico Luis Zubeldía espera contar com os principais jogadores do elenco, que retornaram da pré-temporada nos Estados Unidos. O time ocupa a vice-liderança do Grupo C, com um ponto.

Do outro lado, o Bugre busca manter o bom início na temporada. A equipe venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 na estreia e empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira na última rodada. O time de Campinas lidera o Grupo B, chave do Santos, com quatro pontos somados.