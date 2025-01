São Paulo x Guarani: tudo o que você precisa saber sobre o duelo pelo Paulistão

O São Paulo recebe o Guarani nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro jogo do Tricolor em sua casa na temporada de 2025 e, por isso, a tendência é de casa cheia neste confronto.

Essa também deverá ser a primeira oportunidade em que o time considerado ideal do São Paulo disputará uma partida oficial. A única aparição dos principais nomes do elenco juntos em campo foi no amistoso do último domingo, contra o Flamengo, nos EUA.

Para essa partida o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Luiz Gustavo, que se recupera de uma fratura no dedo do pé e já havia desfalcado a equipe no confronto com os flamenguistas em Fort Lauderdale.

Depois de estrear no Paulistão com um time alternativo, completado, inclusive, por garotos que estão disputando a Copinha, o São Paulo quer aproveitar o duelo com o Guarani para se testar, até porque será a única oportunidade de avaliar a equipe escolhida para começar a temporada antes do clássico contra o Corinthians, no próximo domingo.

O Guarani, por sua vez, planeja embalar no Paulistão surpreendendo o São Paulo na casa do adversário. Depois de bater o Botafogo-SP na estreia, o Bugre ficou no 0 a 0 com a Inter de Limeira nesta segunda rodada do Estadual.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X GUARANI

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 23 de janeiro de 2025, quinta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira.



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa.



VAR: José Cláudio Rocha Filho.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Lucas, Ferreira e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.

GUARANI: Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Caio Mello e Anderson Leite; Isaque, Matheus Régis e Eliseu.



Técnico: Maurício Souza.