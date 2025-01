São Paulo vende mais de 20 mil ingressos para jogo com Guarani

O São Paulo divulgou na manhã desta quarta-feira uma parcial dos ingressos vendidos para o seu primeiro jogo em casa na temporada 2025. Mais de 20 mil entradas foram comercializadas para o duelo desta quinta contra o Guarani, pelo Paulistão 2025.

A ideia do São Paulo é manter o Morumbis como um grande aliado nos jogos. No ano passado, o clube revelou que teve a melhor média de púbico da história em seu estádio.

"A temporada registrou a média de 45.589 torcedores no Morumbis em partidas do Tricolor, a maior da história do clube. Foram 32 jogos na nossa casa em 2024", comentou a publicação do São Paulo em seu perfil oficial no X.

A gestão do presidente Julio Casares procurou valorizar ao máximo a casa são-paulina, inclusive reservando parte do estádio com ingressos a preços populares. "Pelo terceiro ano consecutivo, nossa torcida vem quebrando recordes", completou o Tricolor.

No Brasileirão 2024, o São Paulo esteve entre os melhores mandantes do torneio. O time conquistou 39 pontos em 19 jogos em casa, com 12 vitórias, três empates e quatro derrotas.