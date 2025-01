São Paulo será mandante na final da Copinha, no Pacaembu

O São Paulo será o time mandante na final da Copinha, no próximo sábado, às 10h (de Brasília), no Pacaembu. Isso porque o time sub-20 tricolor tem a melhor campanha da competição até aqui após a classificação diante do Criciúma e não será desbancado independentemente do resultado da outra semifinal.

Nesta quarta-feira Grêmio e Corinthians duelam na Arena Barueri para definir quem será o adversário do São Paulo na decisão da Copinha. O Timão é o maior campeão do torneio, com 11 títulos, enquanto o Tricolor gaúcho vai em busca da conquista inédita.

O São Paulo venceu sete dos oito jogos que disputou na Copinha até agora - aproveitamento de 91,6%. O Tricolor empatou somente com o Fluminense, em 0 a 0, nas oitavas de final, passando nos pênaltis, por 5 a 4. No geral, foram 21 gols marcados e apenas três sofridos na competição.

O Corinthians, por sua vez, soma cinco vitórias, um empate e uma derrota em seus sete primeiros jogos na Copinha - aproveitamento de 76,1%. Ao longo da campanha o Timão marcou 15 gols e sofreu quatro.

Já o Grêmio está invicto no maior torneio de base do Brasil. Em sete jogos foram cinco vitórias e dois empates - aproveitamento de 80,9% -, com 16 gols marcados e cinco sofridos.

O mando de campo do São Paulo na final da Copinha fará bastante diferença, sobretudo em um possível clássico contra o Corinthians, cuja torcida certamente lotaria o Pacaembu para apoiar a equipe, caso ela tivesse o direito de ser a anfitriã do duelo.

O São Paulo vai em busca de seu quinto título na Copinha, o que faria com que o clube igualasse Fluminense e Internacional como os segundos times mais vitoriosos do torneio, atrás apenas do Corinthians, com 11.