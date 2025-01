Palmeiras vira no fim, bate Santos e cala a Vila em dia de recado a Neymar

Do UOL, em Santos e São Paulo

O Palmeiras até saiu atrás, mas cresceu na reta final e venceu o Santos por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O Santos abriu o placar contando com a sorte em cobrança de falta de Guilherme. Ele chutou na barreira, mas um desvio em Thalys matou Weverton.

Guilherme comemorou seu gol com recado a Neymar. O atacante fez a comemoração típica do astro — colocando os polegares nas bochechas e mostrando a língua — e depois simulou estar assinando um papel.

Thalys mostrou ter estrela no segundo tempo. Aposta de Abel entre os titulares, ele deixou tudo igual. A joia já havia buscado o empate para o Alviverde na última rodada, quando saiu do banco contra o Noroeste.

Richard Ríos foi o nome da virada. O colombiano teve estrela em bomba nos acréscimos e decretou a vitória palmeirense na Vila Belmiro.

O Santos permaneceu com quatro pontos e aparece na segunda posição do grupo B. O Palmeiras chegou a sete e assumiu a liderança provisória da chave D. O São Bernardo, que tem seis, joga contra o Mirassol na quinta-feira (23).

As duas equipes voltam a campo no sábado (25). O Santos visita o Velo Clube, às 18h30 (de Brasília). O Palmeiras recebe o Novorizontino às 20h30. Os dois jogos são válidos pela quarta rodada do Paulistão.

Como foi o jogo

As equipes alternaram o domínio do primeiro tempo, mas o Santos teve mais sorte. O Palmeiras começou a partida em cima, mas logo viu o Peixe assumir o controle ainda que sem levar muito perigo. O trecho intermediário da etapa foi mais truncado e ficou marcado pela lesão de Thaciano, que sentiu a coxa esquerda e precisou sair. O azar deu lugar à sorte. Guilherme, que faz começo de ano iluminado, contou com um desvio em cobrança de falta, abriu o placar e levou o 1 a 0 para o intervalo.

Estêvão é marcado por Escobar durante jogo entre Santos e Palmeiras pelo Paulistão Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

O Palmeiras foi melhor no segundo tempo e teve brilho de joia e chute venenoso no fim. Em desvantagem, o Alviverde se mandou para o ataque e pressionou desde os primeiros minutos. Acuado, o Santos não encontrou soluções para os contra-ataques e viu a vitória escorrer pelos dedos quando Thalys deixou tudo igual. O empate diminuiu o ritmo da partida, mas Richard Ríos brilhou em sobra de bola nos acréscimos e definiu a vitória dos visitantes.

Lances importantes e gols

Travado! Soteldo deu passe de calcanhar para Thaciano, que foi ao fundo pela esquerda e tocou para o meio. A bola desviou e ficou com Diego Pituca. Cara a cara com Weverton, ele foi travado por Maurício na hora certa.

Guilherme abre o placar: 1 a 0. O camisa 10 do Santos teve falta para cobrar próxima à área, pelo lado esquerdo. Ele bateu colocado, contou com um desvio no braço de Thalys e viu ela morrer no canto esquerdo de Weverton, que já ia para o outro lado.

Que bomba! Soteldo recebeu no bico esquerdo da área, puxou para o meio e soltou o pé. A finalização passou perto do travessão e saiu em tiro de meta.

Quase o empate. Vanderlan foi à linha de fundo pela esquerda no começo do segundo tempo. O cruzamento encontrou Thalys, que chegou finalizando livre na marca do pênalti, mas mandou por cima.

Impedimento anula pênalti. Rômulo recebeu dentro da área e foi derrubado. O árbitro Matheus Candançan marcou o pênalti, mas anulou após impedimento marcado pelo auxiliar Evandro de Melo Lima.

Na trave! Estêvão recebeu no bico direito da área, levou para o fundo e, mesmo sem ângulo, soltou o pé. Ela beijou a parte externa da trave esquerda de Brazão e saiu.

Substituição curiosa. Lucas Braga, que entrou no lugar de Thaciano no primeiro tempo, foi substituído por Tomás Rincón no começo da etapa final sem aparentar sentir problema físico.

Passou muito perto. Maurício teve espaço para carregar, pensar e soltar a bomba da intermediária. O chute passou muito perto do canto esquerdo baixo de Gabriel Brazão.

Thalys empata para o Palmeiras: 1 a 1. Maurício recebeu com espaço pela esquerda e cruzou. Thalys apareceu livre para cabecear cruzado e venceu Gabriel Brazão.

Richard Ríos vira o jogo: 2 a 1. Nos acréscimos, o colombiano pegou sobra de escanteio na entrada da área, finalizou de primeira com a bola no alto e mandou à direita de Brazão, no cantinho.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 2 PALMEIRAS

Data e horário: 22 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Guilherme (36'/1°T), Thalys (22'/2°T), Richard Ríos (46'/2°T)

Cartões amarelos: Leo Godoy (SAN), Murilo (PAL)

Santos: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt (Hayner), Diego Pituca e Soteldo; Thaciano (Lucas Braga e depois Tomás Rincón), Luca Meirelles (Wendel Silva) e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Palmeiras: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Murilo, Naves e Vanderlan; Fabinho (Atuesta), Richard Ríos e Maurício (Allan); Felipe Anderson (Rômulo), Thalys (Luighi) e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira