Rodada NBA: Knicks bate Nets no clássico de Nova Iorque

Na rodada da NBA desta terça-feira, o New York Knicks visitou o Brooklyn Nets no Barclays Center e venceu por 99 a 95. O destaque da partida foi Karl-Anthony Towns, que marcou um duplo-duplo com 25 pontos e 16 rebotes. Do lado dos Nets, D'Angel0 Russell fez 23 pontos.

Em confronto direto da Conferência Leste, as duas franquias de Nova Iorque estão em momentos diferentes nesta temporada. Enquanto os Knicks chegaram à sua 29ª vitória, se isolando na terceira posição, os Nets amargaram sua 30ª derrota, caindo para a 12ª colocação.

O destaque da partida foi Karl-Anthony Towns que, com mais um duplo-duplo, alcançou a marca de 35 jogos com dois dígitos em duas estatísticas. O pivô é o segundo jogador com mais duplos-duplos na temporada, atrás apenas de Domantas Sabonis, do Sacramento Kings, que lidera a NBA com 37.

Os Knicks voltam às quadras neste sábado, quando recebem o Sacramento Kings, às 21h30 (de Brasília). Por sua vez, o Brooklyn Nets joga nesta quarta-feira e receberá o Phoenix Suns, no mesmo horário.

Denver Nuggets x Philadephia 76ers

Na madrugada desta quarta-feira, os Nuggets atropelaram os 76ers por 144 a 109 em Denver. O destaque da partida foi o pivô Nikola Jokic, que anotou um triplo-duplo com 27 pontos, 13 rebotes e dez assistências. Do lado da franquia de Philadelphia, Tyrese Maxey marcou um duplo-duplo com 28 pontos e dez passes para cestas.

Os Nuggets alcançaram sua 27ª vitória na Conferência Oeste, se isolando na 4ª posição. Por sua vez, os 76ers sofreram sua 27ª derrota e ficaram na 11ª colocação do Leste.

O próximo jogo dos Nuggets é nesta quinta-feira, quando recebem o Sacramento Kings, às 23h. Já os 76ers recebem o Cleveland Cavaliers na sexta-feira, às 21h.

Veja outros resultados da NBA nesta terça-feira e madrugada de quarta:

Los Angeles Clippers 99 x 112 Chicago Bulls

Miami Heat 107 x 116 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 109 x 93 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 111 x 88 Washington Wizards.