Rios marca nos acréscimos, e Palmeiras vira sobre o Santos pelo Paulistão

O primeiro clássico paulista de 2025 terminou com vitória do Palmeiras. Nesta quarta-feira, o Verdão venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Guilherme colocou os mandantes na frente, enquanto Thalys e Richard Rios buscaram a virada.

Com o resultado, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão em terceiro e quarto, respectivamente.

O Peixe, por sua vez, está em segundo do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro e visita o São Paulo nesta quinta-feira. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Santos volta a campo no próximo sábado, quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 20h30, o Palmeiras recebe o Novorizontino no Allianz Parque.

O jogo

O clássico começou equilibrado na Vila Belmiro. A primeira chance real de gol foi dos mandantes. Com sete minutos, Guilherme puxou contra-ataque pela esquerda e tocou para o meio. Pituca apareceu livre e tentou o chute. A bola desviou na marcação e saiu pelo lado.

Nos minutos seguintes, o Palmeiras tentou crescer. A equipe de Abel Ferreira passou a tomar conta da posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a marcação rival e finalizar contra a meta de Brazão.

Com o passar do tempo, os visitantes foram perdendo fôlego, e o Santos passou a se soltar mais. Com 35 minutos, então, o Peixe conseguiu abrir o placar. Guilherme arriscou em cobrança de falta, a bola desviou na barreira e enganou Weverton, que não pôde fazer nada para evitar o gol.

Aos 46, quase saiu mais, Depois de boa jogada de Luca Meirelles, Soteldo recebeu na esquerda, costurou a marcação e ficou com a visão limpa para finalizar. O arremate, porém, subiu demais.

Na volta do segundo tempo, o Palmeiras voltou mais agressivo e ficou perto de empatar logo aos dois minutos. Vanderlan disparou pela esquerda e cruzou na medida para Thalys, que estava livre. O atacante, porém, bateu por cima.

Na sequência, Estêvão arrancou pela direita, fez ótima jogada individual e soltou uma pancada na trave. Aos 17, foi a vez de Maurício tentar. O meia concluiu de longe e tirou tinta da trave.

Em meio a pressão, não demorou para sair o empate. Com o relógio marcando 22 minutos, Thalys recebeu cruzamento na medida de Maurício e testou no cantinho, sem chances para Brazão.

A partir de então, o jogo ficou mais aberto. A duas equipes passaram a alternar ataques, porém sem muito perigo. Então, já aos 46 minutos, Richard Rios aproveitou a sobra na entrada da área após cobrança de escanteio e acertou um belo chute no cantinho para virar o placar.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 2 PALMEIRAS

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 22 de janeiro de 2025, quarta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Marcio Henrique de Gois



Cartões amarelos: Leo Godoy (Santos); Murilo (Palmeiras)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 13.910 torcedores



Renda: R$ 686.482,50

GOLS: Guilherme (Santos), aos 35? do 1ºT; Thalys (Palmeiras), aos 22? do 2ºT; Richard Ríos (Palmeiras), aos 46? do 2ºT

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Hayner), Diego Pituca e Soteldo; Thaciano (Lucas Braga (Tomás Rincón)), Guilherme e Luca Meirelles (Wendel Silva).



Técnico: Pedro Caixinha

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho (Atuesta), Richard Ríos e Mauricio (Allan); Estêvão, Felipe Anderson (Rômulo) e Thalys (Luighi).



Técnico: Abel Ferreira