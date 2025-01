Red Bull Bragantino e Velo Clube buscam o primeiro ponto no Campeonato Paulista

Ainda sem conseguir pontuar no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Velo Clube se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, dispostos a dar um basta nesta série de derrotas neste início de competição.

Enquanto o time de Bragança segue enfrentando dificuldades com a sequência de maus resultados que o acompanha desde o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, a equipe do Rio Claro, por sua vez, ainda não conseguiu embalar uma boa sequência desde o seu retorno à elite do futebol paulista.

O Bragantino fez sua estreia na competição com uma derrota apertada para o Corinthians, por 2 a 1, em um jogo em que o time até demonstrou certa reação, mas não conseguiu evitar o revés. Na segunda rodada, a situação piorou, com a equipe sendo superada pelo São Bernardo por 3 a 2, resultado que ligou o sinal de alerta no clube.

A pressão sobre o técnico Fernando Seabra tem aumentado, mesmo em um clube conhecido por dar mais tempo de trabalho aos seus treinadores, o que acaba gerando um ambiente de incerteza, especialmente após uma temporada abaixo das expectativas no Brasileirão.

Já o Velo Clube, que no ano passado viveu uma histórica campanha ao conquistar o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, também iniciou o torneio com dificuldades. Na estreia, teve uma dura derrota em casa para o Noroeste, por 2 a 0, reeditando a final da Série A2 de 2023, mas sem o mesmo brilho da temporada anterior.

Na rodada seguinte, enfrentou o Corinthians acabou superado por 2 a 1 e viu a pressão sobre o elenco crescer. Apesar dos bons momentos que a equipe tem mostrado em campo, os resultados negativos até o momento deixam claro que o Velo Clube ainda tem muito a evoluir para se estabelecer como uma força competitiva na divisão principal.

Este será apenas o terceiro confronto entre as duas equipes na história do Campeonato Paulista. Nos dois primeiros duelos, o time de Bragança Paulista levou a melhor com duas vitórias.

O técnico Fernando Seabra e seus comandados sabem que, para não deixar a crise tomar proporções maiores. Para este duelo, o volante Jadsom Silva e o atacante Eduardo Sasha devem retornar ao time titular.

"Estamos vivendo as dificuldades que esperávamos viver. É lógico que a gente trabalha para obter os resultados, trazer as vitórias, mas não existe mágica. Uma pré-temporada curta, um elenco com transformações que são positivas, leva tempo para tudo se acomodar. A gente não esperava facilidade em nenhum momento", disse Seabra.

Do outro lado, o Velo Clube deve manter a formação para buscar o entrosamento necessário a fim de se firmar. A principal esperança é o atacante Daniel Amorim, autor do gol na derrota para o Corinthians. O técnico Guilherme Alves deve apostar em uma formação mais defensiva, justamente por estar brigando contra um time da Série A.

"Paulistão não tem jogo fácil. Fizemos uma boa partida com o Corinthians, mas não conseguimos o resultado esperado. Esperamos evoluir e corrigir os erros diante de uma equipe que também está precisando vencer. Vamos deixar o máximo em campo para conquistar a primeira vitória do Velo Clube neste retorno à Série A1", destacou Guilherme Alves.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X VELO CLUBE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Eduardo Santos, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Eric Ramires e Gustavinho; Vinicinho, Eduardo Sasha e Sandro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

VELO CLUBE - Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Marcelo Augusto, Itambé e Renan Siqueira; Carlos Manuel, Léo Baiano, Felipinho Barreto e Sillas; Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor

HORÁRIO - 18h30

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)