Red Bull Bragantino bate Velo Clube com gol no fim e vence 1ª no Paulistão

Com gol no último lance, o Red Bull Bragantino conquistou sua primeira vitória no Paulistão. Na noite desta quarta-feira, venceu o Velo Clube por 1 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada da fase de grupos. Lucas Evangelista foi o "salvador" ao balançar as redes aos 49 minutos do segundo tempo.

O resultado fez o Red Bull Bragantino somar seus três primeiros pontos, embolando o Grupo B, que conta com Guarani, Santos e Portuguesa. Já o Velo Clube começa a se complicar, pois somou sua terceira derrota e ainda não pontuou no Grupo D, que ainda tem São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras.

Como foi o jogo no Nabi Abi Chedid

O primeiro tempo foi morno em Bragança Paulista. Apesar de ter mais posse de bola, o Red Bull Bragantino não criou muitas oportunidades de gol. As melhores chances foram na parte final, com Vinicinho. Primeiro, em chute colocado da entrada da área, com perigo. Depois, em finalização defendida por Dalton, após boa tabela com Eduardo Sasha.

O Velo Clube ficou mais na defesa e abusou dos cruzamentos, sem muito perigo. O melhor deles resultou em cabeçada de Daniel Amorim, mas o placar foi para o intervalo zerado.

O segundo tempo não tinha muitos lances de perigo, até que aos 32 minutos, o Red Bull Bragantino assustou e quase abriu o placar em lance de bola parada. Lucas Evangelista cobrou falta e Juninho Capixaba cabeceou com perigo, mas para fora.

Em outro lance, Thiago Borbas recebeu de costas para o gol, girou bem e chutou forte, novamente para fora. No contra-ataque, Daniel Amorim quase marcou para o Velo Clube ao arriscar por cobertura, sem sucesso.

Nos acréscimos, o Red Bull Bragantino foi para o abafa e quase marcou com Eduardo Sasha, que chutou de chapa. A bola passou por cima, perto do travessão. Mas o time foi premiado pela insistência e fez o gol da vitória aos 49 minutos, no último lance.

Laquintana, que entrou aos 41, fez bela jogada na direita, avançou à linha de fundo e cruzou para trás. Lucas Evangelista apareceu no meio da área e não desperdiçou.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela quarta rodada. Às 16h, o Red Bull Bragantino visita o Água Santa no Distrital do Inamar, em Diadema. Mais tarde, às 18h30, o Velo Clube recebe o Santos no Benitão, em Rio Claro.

