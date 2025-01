Raoni Barcelos desabafa após quebrar a banca como zebra no UFC 311: "Me desmereceram"

Raoni Barcelos chocou o mundo com sua performance dominante no UFC 311. No show realizado no último sábado (18), na Califórnia (EUA), o brasileiro ignorou o status de grande zebra, atribuído pelas casas de apostas, e não tomou conhecimento de Payton Talbott, vencendo por decisão unânime. Como não poderia ser diferente, o atleta comemorou o triunfo e também desabafou, pois sofreu no pré-luta.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 311, o veterano admitiu que se sentiu desrespeitado e lamentou o tratamento que recebeu de parte da comunidade do MMA. Sendo assim, o brasileiro explicou que utilizou o cenário adverso como motivação. Vale pontuar que, além das casas de apostas, uma parcela dos fãs e profissionais do esporte apontava Raoni como zebra antes do confronto com o americano.

No entanto, o brasileiro inverteu a expectativa e dominou Talbott, colocando um ponto final na invencibilidade do rival. Como provou seu valor no octógono de forma irretocável, Raoni exigiu respeito e, aos 37 anos, garantiu ser capaz de encarar os melhores lutadores do peso-galo (61 kg).

"Estou muito feliz. Tudo isso que aconteceu, essa falação das pessoas, desacreditar, me motivou cada vez mais a treinar mais duro para fazer um bom trabalho. Foi isso que me alimentou, me motivou a cada vez mais estar treinando. Essa falação das pessoas, de que não era possível. Eu já tinha perdido a luta fora do cage, mas não é por aí. Tenho uma história na luta. As pessoas tinham que ter um mínimo de respeito, acreditar e confiar. Fiz treino que nem fazia. Queria muito trazer essa vitória e mostrar para todos, principalmente para mim, que posso estar lutando contra os melhores. Essa foi minha maior motivação: as casas de apostas me desmerecendo totalmente", declarou o atleta.

Aula de estratégia

Antes do duelo acontecer, Talbott, especialista em trocação, foi apontado por parte da comunidade do MMA como um futuro campeão do peso-galo do UFC. Portanto, Raoni, conhecido por ter um grappling de alto nível e ciente da qualidade do americano na luta em pé, decidiu fazer o simples, ou seja, não correr riscos no octógono. E a estratégia do lutador deu certo. Na base da experiência, pressão e do wrestling, o brasileiro controlou Payton no solo e o castigou, emplacando a segunda vitória seguida.

"Sabia que meu adversário era um grande lutador, estava no hype, invicto, vindo de nocaute, porém eu poderia fazer diferente, porque ele dava brechas para o meu jogo. Foi o que treinei, foi o que fiz e saí com essa vitória. Trabalhei muito duro para isso. A trocação dele era muito boa, então não tinha motivos para ficar trocando com ele. Sabendo que tenho um bom wrestling, um bom jiu-jitsu, eu poderia finalizar. Essa foi a estratégia: botar para baixo e tentar ser dominante", concluiu o lutador.

Registro de Raoni no MMA

Raoni Barcelos, de 37 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2012 e estreou no UFC em 2018. Em sua carreira, o atleta disputou 24 lutas, venceu 19 e perdeu cinco vezes. Seus resultados mais expressivos na modalidade foram diante de Chris Gutiérrez, Cristian Quiñonez, Payton Talbott e Said Nurmagomedov.