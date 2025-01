Ramón diz que Corinthians está em "bom caminho" e exalta Tchoca: "Estou surpreendido"

O técnico Ramón Díaz avalia de forma positiva o início de temporada do Corinthians, tanto pelos resultados, como pela capacidade de dosar a minutagem dos atletas do elenco. Um dos jogadores que tem agradado o treinador é o zagueiro João Pedro Tchoca, autor de um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa, nesta quarta-feira.

"Para nós é importante que a equipe siga crescendo. Estamos nos preparando para as competições, teremos muitas partidas par jogar. Estamos ministrando os reforços de todos, para que não tenham lesões e sigam trabalhando. É importante que os jogadores ganhem confiança, temos um jogo importante no domingo. Todo o grupo, o clube, os torcedores nos acompanham. Sabemos que somos muito fortes como mandantes. Estamos contentes e um bom caminho", comentou Ramón Díaz, em entrevista coletiva.

O Corinthians segue com 100% de aproveitamento no Estadual e chegou a 10 vitórias seguidas, contando as partidas da temporada passada. Diante do Água Santa, assim como na estreia contra o Red Bull Bragantino, a comissão técnica preservou os principais atletas.

João Pedro Tchoca, titular nesta quarta-feira, não só fez um dos gols como fez partida segura na defesa. Ramón não esperava tamanha desenvoltura do defensor em seus primeiros passos como profissional no Corinthians. O beque estava emprestado ao Ceará na temporada passada.

"Estou surpreendido. É um jogador jovem, que teve experiência ano passado, teve competência e bom rendimento. Ele sabe que é muito diferente jogar na primeira divisão, mas está entendendo que tem que ser agressivo, rápido, está tendo um crescimento enorme, como outros jovens. Estamos trabalhando com os garotos, ele está crescendo muito rápido. Estamos felizes, disse o treinador.

Contra o Água Santa, a equipe comandada por Ramón Díaz abriu o placar com Alex Santana e ampliou com João Pedro Tchoca, ainda no primeiro tempo. Já pelo Água Santa, Netinho foi às redes, também na etapa inicial.

Com o triunfo, o Corinthians subiu para a liderança geral do Estadual e manteve a primeira posição do grupo A, com nove pontos, três a mais em relação ao segundo colocado Mirassol, que ainda joga na rodada. O Água Santa, por sua vez, segue na lanterna do grupo C, com a pontuação zerada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o São Paulo, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.