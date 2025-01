Corinthians: Emiliano abre portas para jovens e sinaliza volta de Garro

O auxiliar do Corinthians, Emiliano Díaz, abriu as portas para os jovens do clube que alcançaram a final da Copinha. O filho do técnico Ramón Díaz também sinalizou a volta de Garro ao time principal após a vitória sobre o Água Santa, em jogo ocorrido nesta quarta (22) pelo Campeonato Paulista.

Temos coisas planejadas, mas não vamos falar nomes porque todo mundo tem que estar concentrado em ganhar a Copinha. No Paulistão, vamos usá-los. Alguns deles já sabem, não vou falar nomes por questão de respeito a todos que estão trabalhando. Tomara que dê tudo certo. É dar parabéns a eles, que chegaram na final Emiliano Díaz, sobre jovens da Copinha

O Garro está bem e já voltou ao campo, que é o mais importante. Ele tem um desgaste de uma parte do corpo que precisa recuperar. Não é nada grave. Ele precisa de um tempo de recuperação e está fazendo o tratamento ideal. Falar de dia [de retorno] é difícil, mas não falta muito. Está na última etapa de sua recuperação. Ele teria que ter parado há cinco meses, mas ficava infiltrando. Ele precisava parar. Falta pouco Emiliano Díaz, sobre Garro

O que mais Emiliano falou?

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, durante jogo contra o Água Santa Imagem: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Começo de temporada. "Fazemos avaliação depois dos jogos. A mentalidade que ele [Ramón] me ensinou de criança é sempre querer mais e nunca estar contente com o que fazemos. Ainda tem muito para melhorar. Ficamos felizes pelo final da temporada passada, mas já está esquecido, agora é olhar para frente. Temos muito para melhorar e conquistar. Tomara que as coisas aconteçam para fazer o ano que nós queremos. Avaliação sobre nós? Não fazemos porque ganhamos hoje e, amanhã, temos que pensar no domingo. A exigência é no limite. Estamos, mais do que nada, contentes pelo elenco".

Memphis mais recuado. "É uma posição que ele também já fez, inclusive na França [Lyon]. É um craque e pode jogar em qualquer setor. Estamos contentes por ele. A minutagem que programamos está sendo feita. Ele está em condições muito boas e nos dará mais alegrias como no ano passado."

Palacios. "Ele estava fora há um ano, não é fácil. Estamos contentes porque ele voltou a jogar. O trabalho é igual aos dos outros companheiros, e ele vai brigar pela posição como todos."

2025 está perfeito? "Perfeito, não, porque a gente pretendia usar alguns jogadores da Copinha, mas não conseguimos. O mais importante é que, além aproveitamento, o trabalho físico está sendo feito. Estamos podendo dar a minutagem que queremos para cada jogador. Precisamos um pouco mais de gols, mas estamos felizes com o planejamento."

Augusto Melo, presidente do Corinthians, durante jogo contra o Água Santa Imagem: RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Impeachment de Augusto. "Estamos desde julho aqui, e desde sempre foi assim. Temos uma harmonia dentro do CT. Nas férias, estávamos com saudade de voltar no dia a dia, é uma grande família. Blindamos tudo, é como estar em outro mundo. É outra coisa. Não sou de ver muita TV, mas sei o que acontece, mas a harmonia de trabalho é muito gostosa. Poucas vezes passamos por isso na carreira, talvez no River. Chegamos com vontade de trabalhar e de ficar, almoçar, jantar... é uma experiência que não sei explicar, é uma sensação de energia muito positiva lá dentro. A única coisa que podemos fazer é seguir nosso trabalho e ganhar. É como podemos ajudar o Corinthians. É ruim que se fale mais dessa coisa em relação aos jogadores, que estão ganhando os jogos."

O que Ramón falou?

Evolução e próximo jogo. "Para nós, é muito importante que o time vá crescendo fisicamente, animicamente... estamos nos preparando para competições altas, com muitas partidas para jogar. Estamos administrando os esforços para ninguém ter lesão. É muito importante fazer com que o time continue tendo confiança. No domingo, teremos um jogo muito importante. É importante ir crescendo e ver os torcedores nos acompanhando. Como locais, queremos sempre muito fortes para conseguir sempre os três pontos. Estamos em um bom caminho."

João Pedro Tchoca comemora gol do Corinthians sobre o Água Santa Imagem: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Tchoca. "Estou surpreso. É um jogador jovem que adquiriu uma experiência muito boa no ano passado. Ele sabe que é muito diferente jogar na 1ª divisão em relação à Série B, mas entende que tem que ser agressivo, jogar rápido e manter um crescimento. Ele, Léo Maná e outros jovens estão tendo esse crescimento. Eles estão competindo a um bom nível e estamos muito felizes. É preciso dar mais rodagem, mas estamos felizes porque, quando precisaremos, eles estarão prontos."

Política. "Temos pouco conhecimento do tema político. O que gostamos é quando jogamos na Arena, é um ambiente diferente, os torcedores apoiam e estão sempre ao lado da equipe. Temos a obrigação de fazer com que a equipe ganhe e dê satisfação a eles. É o nosso objetivo."