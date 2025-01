Ponte Preta que aproveitar a boa fase e Portuguesa busca 1ª vitória no Paulista

As duas apresentações neste começo de Campeonato Paulista tem empolgado o torcedor pontepretano. Com o elenco reformulado e sob o comando de Alberto Valentim, a Ponte Preta tem mostrado uma postura diferente da última temporada. Invicto na competição, o time de Campinas busca sua primeira vitória no estádio Moisés Lucarelli diante da Portuguesa, nesta quarta-feira, às 20h, pela terceira rodada. Do outro lado, a Lusa tenta seu primeiro triunfo no Estadual a fim de tentar decolar na competição.

Na estreia, o time de Campinas surpreendeu ao vencer o Novorizontino fora de casa, por 1 a 0, e com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo. Já diante do Santos, acabou cedendo o empate por 1 a 1, mas com uma postura que fez o time sair de campo aplaudido. A Ponte Preta está em terceiro lugar do Grupo D, com quatro pontos, empatado com o Palmeiras.

Já a Portuguesa ainda não venceu. Foi derrotada na estreia contra o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, e na despedida do Canindé, chegou a abrir 2 a 0 frente ao Novorizontino, porém acabou cedendo o empate por 2 a 2 na reta final. Sob o comando de Cauan Almeida, é o terceiro colocado do Grupo B, com apenas um ponto.

O técnico Alberto Valentim terá a volta do volante Dudu, que cumpriu suspensão diante do Santos pelo cartão vermelho na estreia. A tendência é que o ele retorne ao time titular na vaga do lateral direito Pacheco. Com isso, Maguinho, que atuou na espécie de um ala, volta a fazer a função do lado direito.

Outra novidade é o zagueiro chileno Vicente. Recém contratado, ele aguarda os últimos trâmites burocráticos para ficar à disposição do treinador. Com 18 reforços para a temporada, Alberto Valentim pede calma para que todos possam ter o entrosamento necessário e não forçar os atletas, prevenidos às lesões.

"É tudo novo para todo mundo. Com o tempo, treinos e ajustes de vídeo, a gente vai ganhando entrosamento. A gente aproveitou a pré-temporada para elevar a condição física como base para o ano todo, mas temos o desgaste. Não queremos correr risco de perdê-los por lesão" disse o treinador em coletiva.

Na Portuguesa, o treinador Cauan Almeida poderá repetir a mesma equipe dos dois primeiros jogos, a fim de dar mais ritmo e melhorar cada vez mais o entrosamento. A novidade estará somente no banco de reservas. Recém contratado, o atacante Jajá Silva foi regularizado e está liberado para atuar em Campinas, sendo uma das novidades na lista de relacionados.

Apesar do empate frustrante na despedida do Canindé, o treinador apontou evolução na equipe e o entendimento com o modelo de jogo proposto: "Obviamente não estamos satisfeitos por não termos vencido, mas o ponto positivo foi que sustentamos o modelo que a gente deseja, predominante em pressão alta, ofensivo, com bastante construção de jogo apoiado, curto e longo. A evolução da equipe como um todo está acontecendo" disse Cauan Almeida.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X PORTUGUESA

PONTE PRETA - Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Artur e Danilo Barcelos; Dudu, Léo Oliveira, Emerson, Serginho e Pedro Vilhena; Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Cristiano; Daniel Júnior, Henrique Almeida e Maceió. Técnico: Cauan Almeida.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (FIFA-SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)