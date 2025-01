Passagem de Méndez pelo São Paulo é marcada por pênalti perdido no Paulista; relembre

O volante Jhegson Méndez foi oficializado nesta terça-feira pelo Independiente Del Valle, do Equador, e não é mais jogador do São Paulo. A passagem dele pelo Tricolor Paulista, no entanto, não rendeu boas memórias para o torcedor são-paulino.

Contratado em janeiro de 2023, o equatoriano chegou ao São Paulo para brigar pela titularidade. O jogador havia acabado de disputar a Copa do Mundo pelo Equador, sendo titular em boa parte da campanha. Assim, sua contratação gerou expectativa na época.

O primeiro desafio de Méndez pelo Tricolor foi o Campeonato Paulista. O equatoriano ganhou espaço na equipe, treinada na época por Rogério Ceni, e foi titular em sete dos 12 jogos da primeira fase do Estadual, além de entrar no segundo tempo em outras três ocasiões. O início foi animador.

O São Paulo encerrou a primeira fase na liderança, com 23 pontos, e se classificou para as quartas de final. O adversário foi o surpreendente Água Santa, que fez a mesma pontuação do Tricolor.

E o confronto contra o Água Santa mudou a trajetória de Méndez no clube do Morumbi. O jogo, que ocorreu no Allianz Parque, terminou empatado em 0 a 0 e, com isso, a vaga para a semifinal foi decidida nos pênaltis. Nas alternadas, o volante equatoriano perdeu sua cobrança, que era a decisiva, e o Tricolor foi eliminado precocemente do torneio.

Após isso, Méndez perdeu espaço no São Paulo. Rogério Ceni foi demitido do cargo, herdado por Dorival Júnior, que deu poucas oportunidades ao jogador. Ele participou de apenas 13 jogos da equipe no restante do ano.

Sem espaço, o volante foi empestado no início de 2024 ao Elche, da Espanha, mas retornou no meio da temporada. Méndez não conseguiu convencer Luis Zubeldía nos treinos e não ganhou chances de entrar em campo.

O atleta de 27 anos tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2025. Ele deixa o Tricolor com apenas 24 jogos, sem gols nem assistências.