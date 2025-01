Palmeiras oferece R$ 169 milhões por Vitor Roque, diz jornal espanhol

O Palmeiras fez uma proposta de 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atacante Vitor Roque, que está no Betis, mas pertence ao Barcelona. A informação é do jornal espanhol Sport.

O que aconteceu

A quantia seria por 80% dos direitos do jogador e supera em 2 milhões de euros a opção de compra do Betis. Caso queria comprar Vitor Roque ao final da temporada, o time espanhol terá que pagar R$ 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 163 milhões) ao Barcelona, também por 80% dos direitos econômicos do jogador.

O Palmeiras tentará a contratação do atacante até o fim do mês e não descarta uma nova investida no meio do ano. De acordo com a publicação, porém, a investida do Palmeiras foi "congelada" pelo Barça neste momento.

Movimentações do Betis no mercado podem ajudar o Alviverde. Em dezembro de 2024, o jornal catalão destacou que o clube espanhol precisaria abrir mão de jogadores para conseguir fazer contratações, pois estava com a folha "inchada". De acordo com a imprensa local, o Betis tenta tirar Antony do Manchester United.

Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031 e pode estender empréstimo ao Betis. Segundo o Sport, o contrato prevê o aumento do vínculo por mais uma temporada (meio de 2026), além da opção de compra.

O brasileiro tem 27 partidas pelo Betis, com sete gols e duas assistências. Ele está entre os titulares do técnico Manuel Pellegrini.