'Palmeiras tinha anúncio de Claudinho pronto': Hernan revela bastidores

O Palmeiras estava pronto para anunciar a contratação de Claudinho quando foi pego de surpresa pela desistência do jogador, revelou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Palmeiras já tinha tudo encaminhado, inclusive anúncio pronto. Em cima da hora, quando era pra bater a papelada, pra trocar as assinaturas, os jurídicos trocaram os documentos, o estafe do Claudinho, os empresários do Claudinho, ligaram para o Palmeiras e disseram que ele tinha fechado com um clube do Qatar.

André Hernan

Segundo o colunista, a presidente Leila Pereira ficou particularmente chateada com Claudinho, já que ela conduziu a negociação com o Zenit, da Rússia, antes de o jogador preferir assinar com o Al Sadd, do Qatar.

O Palmeiras acabou frustrado, e a Leila ficou muito brava e com razão.

André Hernan

Hernan explicou que entre Palmeiras e Zenit estava tudo certo. Dessa vez, a negativa foi de Claudinho.

Num primeiro momento a gente tinha informação de que seria muito difícil, porém a negociação caminhou porque o Zenit topou fazer negócio, diferente de outros momentos em que o Zenit queria contar com o jogador, sempre com alguma mudança da hora da negociação.

André Hernan

Palmeiras não fez proposta, mas quer Vitor Roque para o Mundial, diz Hernan

O Palmeiras não fez proposta por Vitor Roque, mas tem interesse no atacante de 19 anos e vai tentar contratá-lo para o Super Mundial de Clubes, informou André Hernam.

Não tem proposta, não existe proposta [do Palmeiras] para o Vitor Roque. O que existe é uma conversa, um contato — pega a mão no telefone, liga para os representantes do Vitor Roque e pergunta: 'tem negócio? Ele viria agora?'

Do outro lado da linha, a resposta é: 'Agora não, mas no fim da temporada pode ter conversa. No fim da temporada europeia.'

André Hernan

Vitor Roque tem contrato até 2031 no Barcelona, mas não conseguiu emplacar no clube catalão e foi emprestado até junho da Betis.

O Palmeiras mantém o Vitor Roque no radar para junho. Não tem uma oferta formalizada porque o jogador está emprestado.

Seria o centroavante que o Abel quer, aquele atacante pro Super Mundial. Mas precisa ser a partir de junho e o que o Barcelona tope fazer negócio.

André Hernan

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: