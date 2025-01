O São Paulo deve ir com força máxima para o duelo contra o Guarani? Vote!

O São Paulo recebe o Guarani nesta quinta-feira, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com parte do elenco desgastado após a pré-temporada nos EUA, o técnico Luis Zubeldía pode mesclar a equipe.

Os jogadores que ainda estavam na Flórida chegaram ao Brasil nesta terça-feira. Este grupo ganhou descanso por conta da viagem e voltará a treinar na quarta. Assim, os atletas terão apenas um dia de preparação para a partida.

Zubeldía também conta com o elenco que esteve em Ribeirão Preto no empate sem gols com o Botafogo-SP. Todavia, apenas oito jogadores do grupo são da equipe principal, já que o resto da delegação foi composto por jovens do sub-20.

Cabe agora ao treinador argentino decidir a equipe que irá a campo contra o Guarani. A bola rola para o confronto a partir das 19h30 (de Brasília).