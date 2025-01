Mauro Cezar questiona ausência de Boto ao lado do Fla que disputa o Carioca

Novo diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto deveria estar com os garotos da base que disputam o Campeonato Carioca em turnê pelo Nordeste, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (22).

Ele tinha que estar pessoalmente conversando com as pessoas lá em São Luís do Maranhão. O cara não é o diretor? Esses garotos que estão jogando no Carioca estão jogados à própria sorte.

Parte da torcida já rotulou, os carniceiros da rede social, que todos são bagres, ninguém presta. Joga num time ruim, que você se afunda. Um time mal treinado, todo desconectado, não vai rolar. Então os garotos estão todos expostos, e o diretor está no Rio de Janeiro apresentando jogador [Juninho]. Isso aí o Marcos Braz também fazia.

Mauro Cezar

Na visão do colunista, Boto não está acima das críticas e precisa ter o trabalho avaliado em seu primeiro desafio como diretor de futebol de um clube da dimensão do Flamengo.

O cara veio de fora e nunca foi diretor de um clube do tamanho do Flamengo. Ele era scout do Benfica e depois trabalhou lá na Croácia, lá na Ucrânia, em times menores, Shakhtar. Não tem comparação.

Ele também está sob observação. O trabalho desse profissional tem que ser observado. Ele não está livre de críticas.

Mauro Cezar

O Flamengo enfrenta o Bangu hoje às 19h (de Brasília), em São Luís, pela quarta rodada do Carioca, ainda com time alternativo composto por garotos da base e alguns profissionais.

O Rubro-Negro ainda não venceu no campeonato (tem um empate e duas derrotas) e é o 11º colocado, na vice-lanterna, à frente apenas do próprio Bangu.

A expectativa é que o elenco principal estreie no Carioca na rodada do fim de semana, em Brasília, no Mané Garrincha, contra o Volta Redonda.