Manchester City anuncia Kerolin, atacante da seleção feminina

Depois de Vitor Reis, ex-Palmeiras, o Manchester City anunciou mais um reforço brasileiro. Desta vez, para o time feminino. Kerolin, atacante da seleção brasileira, foi confirmada como a nova jogadora da equipe inglesa.

"Oi, torcedores do City, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui e ser jogadora oficial do City. Mal posso esperar para encontrar vocês em campo. Estamos juntos. Um abraço e um beijo", declarou, em vídeo publicado nas redes sociais do time inglês.

Aos 25 anos, Kerolin já defendeu Corinthians e Palmeiras, clubes tradicionais do futebol brasileiro. No exterior, atuou pelo Madrid e, ultimamente, estava no North Carolina Courage, dos Estados Unidos.

Pela seleção brasileira, participou do título da Copa América de 2022, da campanha na Copa do Mundo de 2023 e ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do ano passado, em Paris.