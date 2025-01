Kyle Walker troca Manchester City por gigante italiano

A "novela" do lateral direito inglês Kyle Walker chegou ao fim. Após pedir para sair do Manchester City, os Citizens conseguiram fechar um acordo com o Milan, clube italiano. Inicialmente como empréstimo até o final da temporada, a transação tem uma cláusula de compra para os rubro-negros.

Apesar de ter uma boa relação com Guardiola e ser capitão da equipe, o atleta pediu para sair do futebol inglês para terminar a carreira. Sempre atuando na Inglaterra, Walker disse precisar de outras experiências para sentir sua trajetória completa.

Atuando no Manchester City desde 2017, quando foi comprado do Tottenham por 50 milhões de libras (cerca de R$ 207,5 milhões na época), foi titular durante os oito anos na equipe. Capitão do time desde 2022, levantou a primeira Liga dos Campeões da história dos Citizens, além de conquistar seis Campeonatos Ingleses e duas Copas da Inglaterra.

O lateral havia renovado seu vínculo até 2026 com o Manchester City, após recusar oferta do Bayern de Munique em 2023. Porém, na atual janela de transferências, Walker pediu para sair da equipe e o interesse do Milan fez com que as negociações corressem rapidamente.

Walker chega como titular na Itália. Apesar de uma posição concorrida, o lateral inglês continua na prateleira dos melhores do mundo. O atleta vai disputar posição com os italianos Florenzi e Calabria, que sofrem com problemas físicos, e com Emerson Royal, lateral brasileiro. O Milan está na 8ª posição do Campeonato Italiano e conta com a experiência do defensor para melhorar na tabela.