John Textor fala sobre futuro técnico de Botafogo

Nesta terça-feira, o acionista majoritário do Botafogo, John Textor, se pronunciou sobre o novo técnico do Fogão. Em entrevista à Placar TV, o norte-americano explicou a razão do time carioca estar sem técnico e qual é seu planejamento para o 2025 do Glorioso.

Textor explicou que não está com pressa, mas que pretende fazer uma oferta para um novo técnico ainda em janeiro. Além disso, o norte-americano citou querer ter certeza de sua decisão e que não quer um treinador apenas para o começo do ano e sim, para a temporada toda.

De forma humorada, Textor falou sobre a procura de um novo técnico. O Botafogo foi recusado por André Jardine, técnico do América do México e por Paulo Fonseca, ex-Milan. "Decidimos que esse ano não iremos ter técnico, só iremos jogar futebol! Brincadeira. É um ano longo e sei que todos estão empolgados para o jogo contra o Flamengo, mas tenho que ter certeza de que faremos a decisão correta", disse o dirigente, que garante ter a intenção de repetir o sucesso de 2024. "Estou sendo bem cuidadoso para não ser afobado nessa decisão".

Ainda falando sobre um novo comandante para o Botafogo, Textor definiu algumas datas e diz que está confiante para o técnico escolhido não recuse a equipe. "Não se pode correr durante esse processo. Estamos levando tudo a sério, estaremos prontos para jogar, pois nosso time é ótimo. E vamos ver, eu tenho certeza de que farei uma oferta por um técnico em janeiro e sei que, quando eu fizer a proposta, o técnico aceitará. Quem vier não terá tanto tempo até a data da Supercopa, mas precisamos de um treinador para o ano", completou.

Investimentos para 2025

Além do novo técnico do Fogão, John Textor também falou sobre a sua expectativa e os investimentos para o Botafogo em 2025. O sócio promete altos investimentos para manter a competitividade do Glorioso na atual temporada.

"O nosso orçamento para essa temporada será algo em torno de 60 milhões de dólares (cerca de R$ 360 milhões) na contratação de jogadores. É um investimento bom e claro que temos nossos alvos favoritos, mas nosso maior plano é ser mais forte do que no ano passado. Nosso departamento de observação é bom e temos ótima estrutura. Eles (reforços) não virão juntos, mas, no decorrer do ano, teremos um elenco forte e a meta é que, no início do Campeonato Brasileiro, em abril, tudo esteja certo".

Apesar de um investimento robusto, Textor não promete títulos e pensa na força do time ao invés de taças. "Torneios são imprevisíveis. Nosso objetivo é que o Botafogo sempre esteja entre os três melhores times do Brasil todos os anos por vários anos. E sendo um dos três melhores times do Brasil, você tem muita chance de ganhar a Libertadores, pois o Brasil domina o torneio da América do Sul. Não tenho objetivo de ganhar algo específico e sim, um objetivo de sempre estar entre os melhores e, dessa forma, dá para ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. Quem sabe até o Mundial", concluiu.

Atuando no Campeonato Carioca com reservas, o Botafogo se prepara para a temporada treinando em pré-temporada. A equipe aguarda a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no dia 2 de fevereiro. Além da final nacional, o Glorioso joga a Recopa Sul-Americana contra o Racing, no mesmo mês.