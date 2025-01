Jogador da Portuguesa é expulso de forma bizarra no Paulistão; veja lance

Portuguesa e Ponte Preta se enfrentam no Moisés Lucarelli pela terceira rodada do Campeonato Paulista em um jogo morno. O que mais chamou a atenção na partida foi uma expulsão bizarra do atacante Maceió, da Lusa. Veja o vídeo com a expulsão.

Maceió foi o segundo jogador da Portuguesa a ser expulso. Antes, a árbitra Edina Alves Batista (FIFA-SP) já expulsara o zagueiro Alex, aos 29 minutos.

Aos 53 minutos do primeiro tempo, Edina foi à cabine do VAR e não demorou em expulsar Maceió. O motivo foi um gesto obsceno à beira de campo do camisa 19.

Mesmo com dois a menos, a Lusa segurou o empate sem gols com a Macaca em Campinas.

